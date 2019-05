A Kosok erős támogatást kapnak az égiektől, a Bikák pedig remek energiákkal lesznek tele, szárnyalni fog a kreativitásuk. A Nyilasok folyamatosan sütkérezhetnek a dicsfényben, pozitív élmények érik őket. Nézd meg, számodra mit tartogatnak a csillagok.

Kos Erős támogatást kapsz az égiektől, a kedélyállapotod már hétfőn sokat javul, és ez keddtől csak tovább fokozódik. Úgy alakulnak a dolgok, hogy bárhová mész, bármit is tégy, mindenki támogat. Valaki ad egy jó ötletet, más útba igazít, de legalábbis senki nem fog hátráltatni, gátolni. Fantáziád máskor is képes szárnyakra kapni, ám most olyan dolgok pattannak ki a fejedből, amelyek ideálisak, aktuálisak és gyorsan megvalósíthatók. Legyen szó akár üzleti, akár magánélethez kötődő ügyről – hidd el, minden adott a sikerhez. Tele leszel önbizalommal, és pontosan tudod, mit szeretnél elérni. Optimizmusod töretlen, bár arra oda kell figyelned, hogy semmibe se kezdj bele anélkül, hogy azt anyagi oldalról meg ne vizsgáltad volna.

Bika Remek energiákkal vagy tele, amelyek értelemszerűen nagyszerű ötletekkel járnak együtt. Kreativitásod szárnyal, így olyan embereket fogsz tudni magad mellé állítani, akik jelentős támogatást nyújthatnak ahhoz, hogy ne csak halvány, hanem kiemelkedő sikereket érj el – leginkább szakmai vagy tanulmányi téren. A meggyőzés képessége a birtokodban van, vesd be bátran ezt céljaid elérése érdekében – meglehet, hogy párszor lyukat kell majd beszélned egyesek hasába, ugyanakkor bárkit ráveszel arra, hogy melléd álljon, vagy legalább egy bölcs gondolatot osszon meg veled. Üzleti és anyagi téren most nem vehemens és vad leszel, hanem kifinomult lépésekkel haladsz előre.

Ikrek A Nap ezen a héten a te jegyedbe lép, így nagyon erőteljes hatással lesz rád. Inspirál, de nem csupán kicsikét! Szinte folyamatosan az az érzés lehet úrrá rajtad, hogy hátulról egy láthatatlan kéz folyamatosan tol előre, nógat, bökdös, új irányokba terel. Nincs mitől félned, a bonyodalmak elkerülnek, olyannyira, hogy nemcsak a saját ügyeiddel haladsz jó tempóban, hanem még környezeted több tagjának is besegítesz. Összességében harmonikus napok követik egymást, a tettek mellett jut elég idő a gondolkodásra, fantáziálásra, jövőd tervezésére is. Ha van kedved, esténként keress lazító programokat, találkozz rég nem látott barátokkal.

Rák Az égiek minden múlt heti nyűgért, kudarcért vagy némi rossz érzésért kárpótolni fognak a napokban. Most nem létezik lehetetlen. Nincs semmi baj, nincs gond, nincs olyasmi, ami a „negatív" kategóriába lenne sorolható. Bármi történjék ezen a héten, az a te javadat szolgálja, segíti a fejlődésedet vagy akár az anyagi gyarapodást. Fogadj be minden újdonságot, tanulj, tapasztalj, légy támasza másoknak, és figyeld meg, hogy mennyi viszonzást kapsz cserébe. A bolygók igen erőteljes hatással lesznek rád, jó irányba terelik a szakmai, anyagi és magánéleti dolgaidat egyaránt – ha tanulsz, netán vizsgázol, elégedett leszel majd ez eredményeiddel. A hétvége már nyugalmasabb pillanatokat ígér, megpihensz, és tervezed a jövőt.

Oroszlán A Vénusz jótékony hatása egész héten erős és hasznos hátszelet ad ahhoz, hogy érzelmi életed stabil talajon álljon, döntéseid megingathatatlanok legyenek, sőt a régóta kérdéses dolgokat is rendezni tudod. Keresd fel azokat, akikkel mostanában összerúgtad a port, mert a kibékülés könnyen megy most a napokban. Ha van párkapcsolatod, mélyülj el benne, szeresd a másikat feltételek nélkül! Ne legyenek elvárásaid, hisz azok nélkül is sokat tud adni neked. Mutasd ki érzelmeidet azok felé, akik fontosak neked, akikre eddig is bármikor számíthattál. Ne hagyj senkit cserben, ha bajban van, és a segítségedet kéri! Ha bármilyen ellenállásba ütközöl, fújj visszavonulót, ne erőltesd rá szeretetedet senkire.

Szűz Számos esemény másképp alakult a múlt héten, mint ahogy remélted? Ne aggódj, ugyanis néha azért sikerülnek félre a dolgok, helyzetek, illetve akadnak meg a fogaskerekek, hogy egy kis idő elteltével végül minden jobb irányba sodródjon, és pozitívabb eredményt érj el. Ez most több témával összefüggésben is így alakul. Bár hétfőn és kedden átmenetileg bonyodalmak okozhatnak fejtörést, ám ezek szerdára tovatűnnek. A hét elején alkalmanként ott is problémát keresel, ahol valójában nincs is, ám szerdától fordul a kocka, és a munkáddal, a karriereddel és az érzelmi életeddel is elégedett leszel. Sokszor úgy vélheted, jóval többre vagy hivatott, de várd ki a sorodat, mert ami késik, nem múlik! Ötleteidet hamarosan megvalósíthatod, de semmit ne siess el.

Mérleg Az égi konstellációk ezen a héten a leginkább abban segítenek, hogy békés körülményeket teremtenek körülötted, a kellemetlen vagy negatív események elkerülnek, így pedig lelki törésekre, bonyodalmakra nem kell számítanod. Ez egy olyan időszak, amikor teljes mértékben a kezedben tarthatod életed irányítását, így, ha nyugalmat akarsz, akkor semmit ne erőltess! Ha szeretnél aktív lenni, akkor menj, és bátran dönts le néhány gátat, senki sem fog ebben akadályozni – ettől függetlenül tedd ezt úgy, hogy a békét ne kockáztasd. Kellemes napok követik egymást, a munkád terén egy rég áhított eredmény végre kézzelfogható formában kerül közel hozzád.

Skorpió Hétfőn még lazíthatsz egy kicsit, hát gondold át aktuális tennivalóidat, így keddtől aktívvá válhatsz. Emelt tempóban kezdesz végére járni függő ügyeidnek, sorban, megállás nélkül oldod meg a napi feladatokat, és bátran igent mondasz az új kihívásokra. Keresed a módját annak, hogy érdekes tapasztalatokra tegyél szert. Néha azt érzed, talán valami beléd bújt, ami erőteljesen inspirál... lehet, hát örülj ennek! Ezekben a napokban bátran vágj bele bármibe, az elhamarkodottság sokkalta inkább spontaneitás, és végül pedig jó döntés! Minden könnyedén működik, a dolgok haladnak előre, és most még a kommunikációd is kifinomultan működik, fél szavakból megérteted magad mindenkivel. Ez a hét erről szól, számos pozitív eredményt érsz el.

Nyilas Az élet napos oldalán süttetheted a hasadat egész héten. Bár a közelmúltban is volt ebben az örömben részed, de ezekben a napokban folyamatosan sütkérezhetsz a dicsfényben, pozitív élmények érnek. Olyan lehetőségek keresztezik az utadat, amiket kiérdemeltél eddigi állhatatos munkáddal. Különösen pénzügyek téren jött el az idő a látványos változásra, hát ragadd meg a gyeplőt, és bármi adódjék, azt vállald el, bátran lépj ismeretlen útra – csakis gyarapodással szállhatsz ki mindenből. Kiválóak az esélyeid arra, hogy gyors és meglepően egyszerű megoldást találj aktuális gondjaidra. Mindenképp szükség lesz idő- és energiabefektetésre, de komolyabb erőfeszítés nélkül jutsz el a célig.

Bak Vágyak és álmok sokasága vár arra, hogy elővedd őket a sutból, ahová régen bedobtad mindet! Régóta dédelgetted őket? Sőt már-már le is mondtál arról, hogy valaha elkezded és be is fejezed bármelyiket is? Akkor most döntsd le a saját határaidat, és ha kell, lépj át bizonyos szabályokat, nem szabad, hogy a mások által felállított korlátok és elvárások akadályozzanak a célod elérésében. Eszedbe se jusson fejet hajtani mások akarata előtt. Ezen a héten ne tedd meg! Nagy segítségedre lesz ebben a Jupiter, amely folyamatosan hátszelet biztosít a sikerhez. Bátorságból sem lesz hiány, másokat is inspirálhatsz. Az elmúlt hetekben sok felesleges feszültséggel kellett szembenézned, de most az égiek mindenért kárpótolnak.

Vízöntő Meglepően érzékenyebb és bátortalanabb leszel a megszokottnál – a hét első felében. Pedig egy Vízöntőtől éppen rámenősséget és céltudatosságot vár a környezete, ám valamiért ez most nem megy. Talán azért nem megy, mert a gondolataidba mélyedsz, és legbelülről folyamatosan azt az üzenetet kapod, hogy sürgősen és gyökeresen változtatnod kell a mindennapjaid menetén. Ám intuíciód nem csap be, hát te se csapd be magad! Pontosan tudod, hogy mik életed kritikus pontjai, nagyon is jól ismered a korlátaidat, amelyeket ideje ledönteni. A megszokott, sokszor gyakorlatiasnak tűnő gondolkodásmód alól szabadítsd fel magadat, és bátran fantáziálj! Végül az álmok egyre konkrétabb tervekké formálódnak, és te egy olyan lépést teszel, ami még téged is meglep...