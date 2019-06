Páros: meg tudod fogalmazni, mivel vagy elégedetlen? Romantika? Szenvedély? Szeretet? Bizalom? Hiányérzeted van? Van elképzelésed ezek pótlásáról? Kezdeményezz beszélgetést, mondd ki, mire vágysz, mit akarsz kapni, és mit tudsz adni. Kedvesed reakciója pozitív lesz. Páratlan: Minden adott a sikerhez. Sok különleges élményben lehet részed, csak mondj végre igent minden randira! Fogadd el mindenki közeledését, akkor is, ha külsőleg nem az ideálod. Adj esélyt ezzel magadnak! Vonzó leszel, így nem csoda, ha sokan megkörnyékeznek.

Bika

Páros: A feszültség szinte folyamatosan jelen lesz a mindennapjaitokban, és ez a hatás csak június 7-e után enyhül. Kétségeid felerősödnek, és már az is felmerül benned, hogy menj vagy maradj? Jó hír számodra, hogy kedvesed gyorsan reagál a jeleidre, lépéseket tesz feléd, és kielégíti a vágyaidat...

Páratlan: Maradj titokzatos! Ne tárulkozz ki idő előtt senkinek! Mondj igent egy randira, utazz el pár napra olyan helyre, ahol más párkeresőkkel találkozhatsz. A fontos részleteket csak olyan személy előtt tárd fel, aki iránt a sokadik alkalommal is megvan a bizalom. Hálózd be úgy, hogy azt észre se vegye.