Az Oroszlánok megengedhetik maguknak, hogy valamilyen különleges alkotással eltérjenek a megszokottól, de a Szüzek is tele lesznek remek ötletekkel, ráadásul energiakészletük kifogyhatatlan. A Vízöntőknek viszont bonyolult, leterhelő problémákkal kell megküzdeniük. Nézd meg, számodra mit tartogatnak a csillagok!

Kos A nyár ezen periódusa valahogy csak nem hozza meg a várva várt pihenést számodra, sőt inkább további feladatokkal, tennivalókkal tetézik az égiek a tettrekészségedet. Valójában a Hold babrál ki veled, hisz növő fázisban van hétfőn, kedden pedig teliholddal tetőzik, így ezen a két napon teljesen feltöltődsz energiával, talán többel is a kelleténél. Számos életterületen várhatóak érdekes változások, jó lehetőségek. Ha tanuláson, új vállalkozás indításán, költözésen gondolkodsz, szerencsés fordulatok könnyítik meg döntéseidet. A bolygók folyamatosan segítséget nyújtanak ahhoz, hogy terveid végre elinduljanak a megvalósítás útján.

Bika Figyelj a környezetedre, az emberek reakcióira, és a hozzád érkező kérdéseket ne vedd félvállról, ugyanis épp ezekben a napokban tudnál nagyon sokat profitálni néhány régebbi kapcsolatodból. Fontos, hogy mindenre és mindenkire úgy figyelj, mintha először lenne vele dolgod! Hegyezd a füledet, mert lényeges információk juthatnak el hozzád. Sikeres napok követik egymást, különösen szakmai téren mutatkozik váratlan fellendülés. Szellemi képességeidet végre maximálisan kiaknázhatod. Megbízhatóságod és tapasztalatod sokak elismerését kivívja. Különösen szerdán és csütörtökön adódik mód arra, hogy hosszú távra előremutató döntéseket hozz. A hétvégére vonulj vissza!

Ikrek Pihenésre vágysz, nyugalmat és csendet szeretnél teremteni magad körül? Picit fáradt és nyűgös vagy? Lásd be, az év eddigi szakaszában rengeteg ügyet kellett megoldanod, ezek közül sok alaposan leterhelt szellemileg. Ennek a hétnek az első felében sok feszültség, fáradékonyság és kellemetlen helyzet vár rád, ám ezt követően egy hirtelen fordulattal eltűnik előled minden akadály, egy szebb világ tárul fel, sok negatív érzés tovatűnik, és leginkább pozitív dolgok sorakoznak fel a hátad mögött, lépteidet, döntéseidet támogatva. Elégedj meg azzal, amit a sors felkínál, egy új barátság indulhat útjára, ami lelkileg erőssé tesz majd.

Rák Nyár, kánikula és némi fáradtság – így nem csoda, ha elvágyódsz messzire. Ha nem a vakációdat töltöd épp egy kellemes helyen, akkor fontos lenne, hogy szakmai ügyekbe, a vállalkozásodba több lelkesedést és energiát vigyél, és kreatív praktikákkal dobd fel a mindennapokat. Megéri az energiát az, hogy megújítasz pár folyamatot. Ne menj be úgy dolgozni, hogy olyasmi van az arcodra írva, amit te sem látsz szívesen másokén. Mosolyogj többet, keress olyan tennivalókat, amik lendületbe hoznak és felvidítanak. Kerüld el azt tudatosan, hogy valakivel kedvetlenséged miatt vitába keveredj. Ne kövesd el azt a hibát, hogy az apróbb részletekre legyintesz. Nem lehetsz felületes, sem hanyag.

Oroszlán A Nap megközelíti végre az Oroszlán házat, így nagyobb lesz a lendületed és a kreativitásod is. Használd ki az utolsó, nyugodt és békés Rák napokat, csinálj valami örömtelit, térj el a megszokottságtól, alkoss valami különlegeset! Ezt a meleg időjárást nem tudod másként legyőzni, minthogy olyan célt tűzöl ki magad elé, ami eltereli a figyelmedet, és még szerethető is! Lesznek pillanatok, amikor nem találod a helyedet, és nehezen tudsz koncentrálni a munkádra, kötelezettségeidre, de szerencsére mindig visszatalálsz a kiszámítható, normál kerékvágásba. Ha van jelenleg problémás emberi kapcsolatod, akkor ne kímélj se időt, se energiát arra, hogy tisztázz bizonyos dolgokat!

Szűz Sok változatosság, mozgalmasság jellemzi ezt a hetet, akárhol töltsd az idődet, akármilyen célt is akarj megvalósítani. Az elmúlt hónapokban végbement pozitív irányú változások épp most, a nyár derekán hozhatnak látványos eredményeket. Szorgalmas munkád gyümölcse beérik, légy büszke a sikereidre – legyenek azok nagyok vagy kicsik. Hajlandó leszel átformálni a gondolkodásodat, így pedig, újszerű nézetekkel tekintesz a jövőbe. Energiatartalékaidat folyamatosan képes vagy utántölteni, ötleteid kiemelkedők, valósítsd meg az álmaidat! Ha most vakációzol, akkor biztos, hogy számos új ismeretséget köthetsz, amelyek valamilyen formában a hasznodra lesznek.

Mérleg Siker és elismerés övezi a napjaidat, ugyanakkor elég fárasztó időszak van mögötted. Ám most végre látni fogod, hogy megérte dolgozni, szorgalmasnak és elkötelezettnek lenni. Rejtett képességeidet ezen a héten tovább kamatoztathatod valamilyen formában – még akkor is, ha esetleg most töltöd a vakációdat. Találsz magadnak egy olyan tennivalót, ami teljes odafigyelést, százszázalékos elhivatottságot igényel, és ki fogod érdemelni mások elismerését. Légy bátor, merész, és ügyesen, okosan építgetheted szakmai, tanulmányi vagy épp magán jellegű utadat. Környezetedtől bármikor kérhetsz segítséget, iránymutatást. A hét második felében már ne rohanj sehová, ne vállalj többletmunkát.

Skorpió Ez a hét vegyes hatásokat kínál számodra, összességében kevésbé lesz neked kedvező akkor, ha nagy döntéseket szeretnél hozni. Elvakíthat valami vagy valaki, könnyen megeshet, hogy a saját megérzéseidet a háttérbe tolod, és inkább más emberekre hallgatsz. Lásd be, először a saját ösztöneid mutassanak utat, ellenkező esetben zsákutcába futhatsz. Ha kibillensz békés egyensúlyodból, azonnal próbálj meg eltávolodni a világ heves körforgásától, és ne hagyd magadat befolyásolni. Keress egy csendes zugot, és tűnődj el azon, mi ébreszt benned kételyeket. Ha megvan a válasz, mihamarabb orvosold azt! Csütörtökre jelentősen javul a helyzet, jobban fogod magadat érezni.

Nyilas Eljuthatsz ahhoz a szerencsés pillanathoz, amikor sikerül elszakadnod a zord hétköznapoktól, és nyaralni indulsz, vagy kedved szerint kikapcsolódhatsz. Jól teszed, ha tartalmas pihenéssel töltöd az idődet, úgy, ahogy az neked jólesik. Lazíts! Zavard el a feszültséget jó messzire, menj mulatni, és egy-két hűsítő koktélt is bevállalhatsz megfelelő társaságban. Ha viszont a mókuskerék marad neked erre a hétre is, akkor ezekben a napokban fókuszálj a szakmai előmeneteledre. A fellendüléshez sok-sok kívülről érkező, pozitív impulzust kapsz, amik gondolkodásra és cselekvésre ösztönöznek. Könnyen arathatsz sikert, elismeréseket zsebelsz be, és ne érezd magadat kellemetlenül, ha másokkal ellentétben neked erőlködés nélkül terem babér.

Bak Ezen a héten akad egy fontos teendő, ami lehet régi vagy új, mindenesetre központi kérdéssé válik. Helyezd előtérbe a felelősségteljes énedet, aki képes összehangoltan cselekedni, a pluszmunkákat is felvállalni, a bajban lévőkön segíteni, irányt mutatni vagy a békétleneket megnyugtatni. Ha nem a vakációdat töltöd, akkor igyekezz több időt és energiát fektetni a munkádba, karrieredbe, ugyanis új kapu nyílik meg előtted, és bátran át kell lépned a küszöbét! Az elmúlt hetekben kicsit lazábbra eresztetted a szakmai dolgok gyeplőjét, így nem csoda, ha valaki számonkér rajtad valami – jogosan! Lepd meg azzal a környezetedben élőket, dolgozókat, hogy egy új, összeszedett Bakot lássanak benned, akivel jó együtt lenni.

Vízöntő Bonyolult, alkalmanként kifejezetten nehéz, leterhelő vagy épp problémákkal tűzdelt napok követik egymást, ám ne feledd: teher alatt nő a pálma! Most olyan feladatokban, életterületeken szerezhetsz remek tapasztalatokat, amiktől eddig ódzkodtál, vagy egyszerűen nem volt mód arra, hogy kipróbálhasd magadat. Néha önmagaddal is harcolnod kell, mert erős túlzásokba esel, különösen kommunikáció és érzelmek terén. Akadnak dolgok, amiket felnagyítasz annak ellenére, hogy ez máskor kevésbé jellemző rád. Kapd össze magadat, szedd össze a gondolataidat, ha már nem bírsz el több terhet, akkor se haraggal mutasd ki azt a környezeted felé! Ha a mostani strapát jól bírod, az később jelentős hasznot hoz.