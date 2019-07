Ezen a hétvégén kevésbé vonzanak a féktelen, hajnalig tartó bulik, a koktélok, a flörtök. Ennél előrébb tartanád a lazsálást, a mély és intenzív beszélgetéseket, egy kis sütést és főzést. Ám ha mégis részt veszel egy zajos társasági összejövetelen, akkor is szánj időt otthonod rendezgetésére, így a közérzeted sokat javulhat. Ha nem is érzel ehhez kedvet eleinte, legalább egy fiókot, egy szekrényt szortírozz ki, jó érzés lesz a haszontalan dolgoktól megválni. A kidobásra ítélt tárgyakat ajándékozd vagy cseréld el a bolhapiacon, interneten. Vasárnap este szánj egy órácskát a következő napok ügyeinek átgondolására.

Nyilas

Ez a hétvége olyan energiákat biztosít számodra, melyek segítségével a bonyolult ügyeket is átlátod végre. Új megvilágításba kerül több téma is. Az elégedetlenséget felejtsd el, minden egyes helyzetben a lehetőséget és a tapasztalatszerzést keresd. Sok régi kérdésedre érkezik válasz. Figyelj minden újdonságra, érdekeljen mindaz, ami az utadat keresztezi most. Az információk sokat hozhatnak neked a konyhára a későbbiekben, fogadj mindent örömmel, és raktározd is el a friss ismereteket! Mosolyogj, lepj meg másokat apró szívességekkel. Lesz valami, aminek a valódi értelmét és értékét ezen a hétvégén fogod felfedezni.