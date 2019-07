A Bikák azzal foglalkozzanak, amihez kedvük van: tombolhatnak, de ha a pihenést választják, azzal sem lőnek mellé. Az Oroszlánok a társaság középpontjai lesznek, a Mérlegek viszont jobban teszik, ha feltöltik energiakészletüket. Nézd meg, számodra mit tartogatnak a csillagok!

Kos A hétvégi bolygóállások megkönnyítik a dolgodat, különösen az emberi kapcsolatok terén adódnak új lehetőségek. Akár új kapcsolatokat építhetsz, vagy a régiket frissítheted fel. Sok új, és egyben érdekes ötletet kaphatsz, csak rajtad múlik, mit kezdesz velük. Félredobod, vagy beépíted egy-egy feladat elvégzésébe. Fogadd el a külvilág felől érkező kedvező inspirációkat, hisz nem véletlenszerűen találnak meg ezek a gondolatok épp téged. Ha békében és csendben akartad tölteni a hétvégét, az aligha sikerül, de vasárnap este kimondhatod, hogy jól telt ez a két nap, kedvedre való volt minden. Néhány meglepő helyzetben is részed lesz, de ezek is új tapasztalatokkal ruháznak fel.

Bika Ezen a hétvégén kizárólag olyasmit tegyél, amire legbelül vágysz, és amire később akár büszke is lehetsz. Olyasmit pedig ne, amit rád erőltetnek, és nincsen ínyedre egyáltalán. Ha tombolni van kedved, hát tedd azt, olyanokkal, akikkel szívesen vagy együtt! Ha viszont a béke, a csend, a meditáció vonz, akkor annak is megvan a jó oka. A hétvégi konstellációk inkább az utóbbi helyzeteknek kedveznek, nagyszerű hatással lesznek rád azok a tevékenységek, amelyek valamilyen formában a kiegyensúlyozottsághoz köthetők. Így tudsz közelebb kerülni önmagadhoz, végül összegezni tudod a jövőd célkitűzéseit. A harmónia pozitívan hat az egészségedre és az általános közérzetedre.

Ikrek Spontán ötleteid, alkalmanként vad ideáid ezen a hétvégén nem feltétlenül lelnek jó fogadtatásra. Ugyanakkor pozitív hír, hogy mégis találkozol olyan emberrel, aki teljesen befogadó lesz furának tűnő javaslataidra, így pedig, ketten együtt nagy dolgokat hozhattok létre. Összességében viszont azt is észre fogod venni, hogy szeretteid alapjában igen toleránsak veled, és még a Jupiter is komoly segítséget nyújthat abban, hogy utat találj egy új cél irányába. Keresd tudatosan az arany középutat, azaz te se mondj le a vágyaidról, de ne okozz zűrt és bonyodalmat mások számára. Mottód legyen: minden jó, ha a vége jó!

Rák A hét eddigi napjai nagyrészt kedved szerint teltek, kevés kudarcban vagy szomorúságban volt részed, ez pedig meghatározza a hétvége pozitív hangulatát. Minden jó úton halad továbbra is – mosolyogj, és élvezd az emberek társaságát. Felemelő élményekben lehet részed, ezért viszont érdemes kimozdulnod otthonról. Olyan emberek társaságát keresd, akik újat mutathatnak, és nyitottak érdekes eszmecserékre. Mozdulj ki a komfortzónádból, így szabaddá és boldoggá válhatsz. A hétvégén semmi sem zavarhatja meg a pihenésedet, kikapcsolódásodat, nyugodtan utazz el, mert nem lesz rád szüksége a főnöködnek.

Oroszlán Érdekes, egyben mozgalmas hétvége indul útnak, és a legkülönfélébb dolgok és események történnek meg veled és körülötted. Bátran ugorj fejest az ismeretlenbe, később nem fogod bánni! Elmondhatod, hogy te vagy a társaság vagy a családod középpontja, ehhez elsősorban jól kell érezned magadat. Ez egy megtisztelő szerep, hisz nem véletlenül testálják rád! Ha a változás szele megérint, akkor alkalmazkodj a módosuló körülményekhez! Ha a sors meg akar mutatni neked valami újat, hát hagyd! A Jupiter ötletessé tesz, a Szaturnusz elgondolkodtat – épp, amikor erre szükséged lesz.

Szűz Ezen a hétvégén sokakat meglepsz a viselkedéseddel, mert nagyon rámenős, akaratos és céltudatos leszel, kitűzött terveidet bármi áron be akarod teljesíteni, ami persze jó dolog, mindaddig, amíg nem tartod teljesen mellékesnek azt, hogy mi mások véleménye erről. Abban igazad van, hogy a te dolgod, mit teszel, hisz nem ritka, hogy mások véleménye miatt eltérsz eredeti célodtól, és alkut kötsz, de most eszed ágában sincs ilyesmit tenni. Zsigereidben érzed, hogy minden pont úgy jó, ahogyan kitaláltad. A Mars folyamatosan lendületben tart, vasárnap estére pedig mindenki elismeri, hogy sikert értél el.

Mérleg Testileg és szellemileg alaposan leterhelt ez a hét, sok élményben volt részed, de szinte teljesen felhasználtad az energiatartalékaidat. Épp ezért most jöhet a megérdemelt pihenés – kedved szerint! Bár nem érzed magadat teljesen kiegyensúlyozottnak, ugyanakkor az égi hatások kellemesen körbeölelnek, és mindenféle nehézségtől megóvnak. Aludd ki magadat alaposan! Segíthetsz magadon úgy is, hogy sok friss gyümölcsöt és zöldséget veszel magadhoz! Próbálj természetes úton minél több energiát juttatni a szervezetedbe, és a mozgást se hanyagold. Ha odafigyelsz magadra, hamar csúcsformába kerülsz.

Skorpió Az elmúlt hetekben és hónapokban alapvető elvárás volt önmagaddal szemben, hogy ne mások véleménye által formáld a sajátodat, hanem kiállj eredeti terveid, elképzeléseid mellett – bármiről legyen is szó. Ne ess abba a hibába, hogy épp ezen a hétvégén akarj megfelelni másoknak: elvárásaiknak vagy furcsa kéréseiknek. Légy önmagad, mindenáron! Kizárólag a saját belső hangod által vezérelve tedd meg a következő lépést. Ha valami nem tetszik, hát mondd ki a gondolataidat, és tartsd is azokhoz magadat. Nem kell véletlenül sem elfogadnod azt, hogy egy szeretted felkínálja annak lehetőségét, majd ő mindenről gondoskodik. A saját életedről te hozz döntéseket! Most is.

Nyilas Ugye nem mellőzöd a hétvégén az emberi kapcsolataidat? Ne tedd! A fogyó hold abban segít, hogy mindent tisztázz, ami zűrös, ami bonyolult – mindezt jelentős viták és megemelt hang nélkül. Ahhoz, hogy különféle érzelmi kötelékeid tartalommal teljenek meg, neked is tenned kell! Leginkább a családi és szerelmi kapcsolatokra fókuszálj. Ezen a hétvégén legyen időd arra, hogy mindenféle földi jóval elkényeztesd szeretteidet. A párjukat még kereső szingli Nyilasok az eddig sosem próbált társkereső formákat részesítsék előnyben, bárhol, bármikor! A vakrandi, vagy épp a rapid randi könnyen beválhat! Vasárnap is csinálj olyasmit, ami számodra örömteli.

Bak Ha elkötelezted magad valaki mellett, akkor partnereddel ezen a hétvégén megélhettek egy hullámvasútszerű helyzetet – és egymás torkának esése helyett mindenki lépjen hátrébb kettőt. Jó hír, hogy ha felteszitek egymásnak a legfontosabb kérdéseket, azokra válaszokat leltek, és ez később a hasznotokra válik, és még inkább összekovácsol titeket. Ha épp most nyílik meg a szerelem kapuja előtted, és végre le tudsz horgonyozni valaki mellett, akkor a legalapvetőbb szabályokat tartsd be! Őszinteség, egyenesség és tisztességesség – így a viszonzás sem marad el! Ha valaki felé ezt sugárzod, éppen ugyanezt fogod visszakapni tőle. Próbáld ki!

Vízöntő Nagyon jól megtalálod az összhangot az emberekkel, olyanokkal is szóba tudsz elegyedni, akikkel sosem találtatok közös témát. Régi ismerősök mellett újakra is lelhetsz, ha szingli vagy, a közelgő újhold békessége és tisztánlátásra ösztönző hatása jó lehetőségeket kínál egy szerelem elindulásához – mert végre meglátod valakiben az igazit. Barátságok kezdődhetnek, sőt akár egy üzleti vonulat is lendületbe jöhet. A Jupiter és a Merkúr pozitív hatásokkal támogatnak döntéseid meghozatalában, így kiegyensúlyozott lesz végre újra a lelked, a tested és a szellemed. Kedélyállapotod másoknak szinte irigylésre méltó lesz.