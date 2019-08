Kos

Páros: A kételyeidet száműzni kell, ne adj teret a féltékenységnek! Ha késik, ha valamit elfelejt, hát ne kérd számon! A megkérdőjelezés bántó lehet, és akár szakításhoz is vezethet. Ne vitázz, és ne követelőzz, élj vele békében! Inkább a jó kommunikációra és az eszmecserékre törekedj.

Páratlan: A szerelem nem egy reménytelen vágy, hanem lehetőség, ami augusztusban meg is érkezik. Akár két vagy három érdeklődő is somfordálhat körülötted. Végül egy marad a porondon, olyasvalaki, akit talán régóta ismersz, ám most a legjobb oldalát mutatja meg neked.