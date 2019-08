Ezen a hétvégén egyetlen dolgot kerülj el: ne maradj otthon, és ne süppedj bele az egyhangúság útvesztőjébe. Szükség esetén dolgozhatsz, besegíthetsz másoknak, vállalhatsz önkéntes munkát – a lényeg, hogy mindenképpen légy aktív. Csinálj sokféle dolgot, mondj igent a meghívásokra, randikra, fedezz fel egy ismeretlen helyet. A programok között iktass be pihenőidőszakokat! Azért végül is a lényeg a mozgalmasság, a buli, a beszélgetések és új emberek megismerése! A legnagyobb ajándékod az lesz, hogy tisztán láthatod a saját lehetőségeidet - karrier, anyagiak vagy magánéleti téren egyaránt. Rendelkezel elegendő pluszenergiával ahhoz, hogy megoldást találj gondjaidra.

Új dolgokra áhítozol? Unod a megszokott élethelyzeteket, a rutint, a dolgok ismétlődését? Nos, Ikrekként ennek az érzése eleinte még téged is meglep, ugyanakkor jót fog tenni némi változatosság. Változtass a helyzeteden, döntsd le az akadályozó tényezőket, s szabadulj meg pár hibás berögzöttségtől. Ez a lépés felszabadít, inspirál, kreatívvá tesz, és nemcsak ezen a hétvégén, hanem hosszú távon is remek hatással lehet rád. Bár a nagy lehetőségek ezen a két napon elkerülnek, de új kapuk nyílnak meg előtted, és friss dolgok alapjait tudod letenni. Ne nézz visszafele, csak előre! Koncentrálj augusztus havának további részére, az elkövetkező hetek terveire.

Ezen a hétvégén légy egy kicsit önző, és a saját érdekeidet tartsd szem előtt másoké helyett! Szánj magadra kellő időt és energiát! Lepd meg magadat valami aprósággal, amire régóta vágytál. Amire most kiadsz pénzt, az többszörösen megtérül később. A hét dolgosabbik része gyorsan elszaladt, nem volt mód pihenésre, a hétvégén viszont ez kerüljön fókuszba. Mivel sokszor foglalkoztál mások nyűgjeivel, épp ezért kell most önmagaddal törődnöd. A legegyszerűbb az, hogyha megfigyeled, mit diktál a tested és a szellemed, ezt pedig ötvözöd, és kész a válasz arra, mit is csinálj!

Vállalj kockázatot! Bátran ugorj bele az ismeretlenbe. Ragadd meg a lehetőséget, legyen szó egy pillanatnyi feladatról, új szerelemről, költözésről, netán egy hétvégi kiruccanásról. Ne futamodj meg a változás elől, ugyanis van, ami az életben csak egyszer adatik meg! Mindenben van rizikó, ez ne tartson vissza! Mindegy, mivel összefüggésben kerülsz döntéshelyzetbe, merd kimondani azt, ami belülről kikívánkozik, ellentétben azzal, ami mások elvárása lenne. Miért ne lehetne jó végre egyszer neked is? A közelgő telihold világosságot gyújt az utadon, és a fejedben is!

A kedélyállapotod emelkedett, így másokra is jó hatással leszel. Kiválóan érzed magadat a bőrödben, a panaszkodást és a pesszimizmust hagyd hátra. Buliban, táncban, jó gasztronómiai élményekben lehet részed, ha fogod magad, és egyszerűen útnak indulsz a felfedezés vágyával. Olyan helyekre juthatsz el, ahol csodákat élhetsz meg. Az emberi kapcsolatok építése kiemelten fontos, a mély és tartalmas beszélgetések kerüljenek fókuszba, akár te is lehetsz ezek kezdeményezője. Olyan régi baráttal vagy akár ismeretlen emberekkel hoz össze a sors, akik nagyszerű tanácsokkal látnak el, jó ötleteket adnak neked, ez pedig kiváló hétvégét ígér számodra.

Bak

Remek hangulat jellemzi a hétvégét, fel vagy dobva, jó programötleteid vannak, és semmilyen akadály nem állja útját terveid megvalósításának. Képes leszel meggyőzni az embereket arról, hogy töltsék veled az időt. Mivel jó társaság vagy, sokan melléd szegődnek. Ráadásul egész hétvégén kedves gesztusokkal leped meg szeretteidet, barátaidat, sőt még az idegenekhez is lesz pár jó szavad. Töltsön el örömmel, hogy a viszonzás folyamatos, érdekes eszmecserékre is alkalmat kínál ez a hétvége. Elbűvölő mosolyoddal pedig még be is hálózhatsz valakit. Jókedvedet, pozitív gondolataidat képes leszel átragasztani másokra is.