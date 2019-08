A Kosokat a bolygók a hét elején megkímélik a gondoktól, az Ikrek előtt pedig mozgalmas napok állnak, elismerésre számíthatnak. A Rákokkal sok lehetőség és kihívás jön szembe, a Szüzek számára pedig örömteli napok következnek. Nézd meg, számodra mit tartogatnak a csillagok!

Kos A bolygók a hét elején megkímélnek a gondoktól, sőt inspirálnak, ösztökélnek, hogy tégy jó dolgokat. Új terveket kellene szőnöd már most, az őszi időszakra. Szerdán és csütörtökön átmeneti kellemetlenségeknek lehetsz kitéve, ám képes leszel érzelmektől mentesen rendezni a bonyolult ügyeket is. Ezért sokan lesznek hálásak neked. Nagyon fontos, hogy ne akadj fenn semmin, emellett ne mérgelődj feleslegesen. Kerüld a stresszt, ne hagyd, hogy kihozzanak a sodrodból, és ne ítélj el senkit, ha hibázik - hisz veled is megeshet bármikor. Akkor teszed jól, ha megpróbálod magadat tudatosan visszafogni, s olyan szórakozási formákat keresel, amelyek felvidítanak.

Bika A hét első két napja még igen, de az azt követő három már kevésbé lesz nyugodt és gondtalan. Számos feladatot kell gyorsan megoldanod, és bizony megesik, hogy mások helyett! Ez nem fog túlságosan tetszeni neked, viszont cserébe olyan emberek elismerését szerezheted meg, akik eddig nem foglalkoztak sokat az érdemeiddel. A fogyó hold miatt ügyelj jobban az egészségedre, lelki és fizikai állapotodra, ugyanis most sok kis apró tényező teheti kellemetlenné az átlagos hétköznapokat. Ez az információ cseppet se vegye el a kedvedet semmitől, csupán felhívja a figyelmedet arra, hol lehetnek gyenge pontok! Önbizalmad ismét erőssé válhat, ha megpróbálod túlszárnyalni eddigi önmagadat!

Ikrek Mozgalmas napok állnak előtted, bár a hét elején még lógathatod a lábaidat egy kicsit. Különösen karrier terén várható valamilyen jó hír, pozitív változás szerdán. Bármilyen nehézségű feladattal képes leszel elbánni, olyannyira, hogy még saját magadat is megleped az eredményességeddel. Sikerrel elvégzed ezen a héten azt, ami az elmúlt hetekről maradt. Nem fogsz vacillálni vagy mérlegelni, bizonyítási vágy él benned, ami a legjobbkor nyer teret. Kiegyensúlyozott leszel, és ennek eredményének a környezeted is örül, sőt még másokat is tudsz inspirálni. Elismerésre számíthatsz, amely az önbizalmadat jelentősen növeli. Ha csak most indulsz nyaralni, fantasztikus élmények sora vár.

Rák Meghatározó időszak kezdődik az életedben, aminek remek kiindulópontja lesz a hét eleji nyugalom, amikor a gondolataidat összerendezheted, kiváló terveket szövögethetsz, és feltöltött energiatartalékokkal futsz majd neki a munkának szerdán. Sok lehetőség és kihívás jön szembe veled, lehet, hogy olyan feladatot is teljesítened kell, amihez hasonlót még sohasem végeztél. Ám ne hagyd, hogy eluralkodjon rajtad a kétség, hisz megvan a tudásod mindenhez, csak neki kell futni a teendőnek! Meríts erőt önmagadból, higgy abban, hogy a tapasztalatod mindenre elég. Magadra leszel utalva, de ez adjon inspirációt!

Oroszlán Tegyél meg mindent azért, hogy feltöltődj a hét első két napjában, aludj sokat, aztán készítsd elő a munkanapok pontos időbeosztását, mert feladatból akad majd bőven. Néhány kellemetlen esemény a kedvedet szegheti szerdán, de csütörtökön és pénteken ismét jó formában leszel. Kiválóan átlátod a különféle helyzeteket, és megoldod őket sorban. Ezen a héten az is könnyen megtörténhet, hogy megszakad egy számodra lényeges baráti, ismerősi vagy üzleti kapcsolat - ám egy percig se bánd! Olyan témával kapcsolatban akaszthatod össze a bajuszodat valakivel, amihez nem biztos, hogy tényleg jól értesz. Tartsd szem előtt azt, hogy ne akarj senkit meggyőzni a saját igazadról!

Szűz Örömteli napok követik egymást, különös tekintettel arra, hogy a hét elejét kötöttségek nélkül töltheted, és csak végül kevesebb munkanap áll előtted. A munkanapok során látni és érezni fogod, hogy a kevesebb néha több... azaz készülj fel arra, hogy érdekes és meghatározó élményekben lehet részed szerdán és csütörtökön, amelyek jelentős hatással lesznek a következő hónapokra és a döntéseidre. Tempósan, emellett hasznosan telnek a napok, sok tenni- és tanulnivaló vár rád, izgalmas tapasztalatokat szerzel. Figyelj az előtted megnyíló lehetőségekre, aknázz ki minden új forrást. Fogadd be az új ismereteket, mert extra gyorsasággal fogod tudni ezeket kamatoztatni a közeljövőben.



Mérleg A hét elején kissé szélsőséges leszel, néha kapkodsz, máskor meg mozdulni sem lesz kedved. Ezért szerdán érthető lesz, hogy nem találod a helyedet, sok feszültséggel, érzelmi nehézséggel kell megküzdened – viszont szerencsére az energiád nem csappan, így – ha lassan is, de – biztosan túllendülsz a nehézségeken. Végül hálás lehetsz azért, hogy ezek a fura helyzetek nem eredményeznek heves vitákat. Mérlegként tudatosan és okosan fel tudsz készülni minden eshetőségre, és az átmeneti nehézségeket inkább mosollyal és humorral kezeld. Ne idegeskedj feleslegesen, ne keresd magadnak a bajt, ne most próbáld ki az extrém sportokat, és közlekedés terén se hágd át a szabályokat. Légy türelmes magaddal és másokkal.

Skorpió Örömmel átitatott napok követik egymást, többet hozhatsz ki belőlük, mint azt a hét elején reméled! Egy olyan időszak veszi kezdetét, amikor az odaadó és precíz feladatteljesítés mellett a dicséretek sem maradnak el. Több irányból érkezik fontos elismerés, ez jót tesz az önbizalmadnak, megerősít abban, hogy a megfelelő irányba haladsz. A kedélyállapotod sokat javul a napokban, így végül másokra is pozitív hatással leszel. Bármibe is fogj most, azt sikerre viheted, emellett hosszú távon lesznek a mostani eredmények hasznodra. Legyen szó szakmai előmenetelről, tanulásról, anyagiakról, a sikered garantált. A hét elejét használd pihenésre, ám a valódi munkanapokat teljes erőbedobás jellemezze!

Nyilas A hét első két napja különösebb esemény nélkül telik - de ez természetes augusztus 20. miatt. Bátran lazíts, használd ki az extra szabadnapokat. A hét dolgosabb részén viszont igen nagy az esély arra, hogy a környezetedből valaki, nem törődve a következményekkel, egyszerűen beletipor a lelkivilágodba. Nehéz... de nyeld le a békát, hidd el, jobb a békesség! Tény, hogy ezt most nehezen fogod megemészteni, hisz az illető megsértheti az önérzetedet. Próbálj gyorsan találni magadnak valami vigaszt, ne hagyd, hogy ez az átmeneti hatás napokra elkedvetlenítene. Ne foglalkozz azzal, vajon jogos volt-e, vagy sem a dolog, inkább kezdj bele valami újba, így gyorsan eltelik a hét hátralévő része.

Bak Ez a hét kiválónak ígérkezik, és persze ennek a megalapozása a hét eleji extra láblógatás lehetősége. Ne tégy mást, vonulj vissza, és töltsd az időt kedved szerint. Igyekezz azon dolgozni, hogy ne csak a hét első két napján lásd jónak a világot, hanem ezt követően is! Mindenben keresd a jót, a lehetőséget, az esetleges rosszban a tanulnivalót. Jól fogod magadat érezni a bőrödben, a gondolkodásmódod is formálódhat - ráadásul nem külső, hanem egy belülről fakadó hatás által. Új barátokra, ismerősökre lelhetsz, és ez nagyon jót fog tenni az önbizalmadnak. A bolygók komoly segítséget nyújtanak ahhoz, hogy a befektetett energia megtérüljön.

Vízöntő Meglepően izgalmas lehetőség nyílik meg előtted a napokban. Olyasmire adódik most alkalmad, ami nagyon időszerű, és minden képességed megvan ahhoz, hogy a maximumot hozd ki a helyzetből. A változás szele megérint, ne nézegess hátra, ne kérdezgess, ne bizonytalankodj – csak légy spontán! Előre tekints! Fuss neki az ismeretlennek. Emellett az elmúlt időszakban megakadt, befejezetlen ügyeidet, konfliktusokat, félreértéseket is érdemes tisztázni, a lényeg, hogy a te lelkiismereted tiszta legyen, és ne érezd azt, hogy valami hiányzik. Ha vannak múlóban lévő emberi kapcsolataid, azoknak ne feltétlenül a megmentésén dolgozz, hanem az elengedésén. Gondold át, mi éri meg jobban...