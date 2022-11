A Nyilas nő ritkán esik teljesen kétségbe, céltudatossága pedig nem ismer határokat. De lássuk, milyen is mélységeiben!

Sokan a kentaurok bátorságával, ügyességével és kalandor énjével kötik össze a Nyilas jegy szülöttét. Ezzel pedig nem is lőnek messzire. A kalandozás, a felfedezés iránti vágy valóban jellemző a Nyilas nőre, aki nem fél élete során többször is a komoly újrakezdésre.

Szeret nagyot álmodni, és ezért az álmáért a végletekig is képes elmenni; legyen szó egy álomotthon megteremtéséről, vagy épp egy digitális nomád életstílus kialakításáról.

A kalandozás ugyanakkor nem jelenik meg párkapcsolataiban és a baráti körében. Hűséges, őszinte – bár gyakran kissé nyersen – és becsületes. Három fő tulajdonsága mellett az is nagyon kedvelt jeggyé teszi a Nyilas nőt, hogy az esetek 99 százalékában pozitívan áll a dolgokhoz, és ezt is sugározza magából. Azokhoz, akiket szeret, mindig van pár jó szava, sőt, képes közhelyek nélkül is vigaszt nyújtani.

Az önzőség rendkívül távol áll tőle, nem is igazán tudja elviselni ezt a tulajdonságot másokban. Az energiavámpírokat hamar felismeri, és tesz is arról, hogy más nyakán próbálkozzanak. Az örök vesztes, pesszimista emberek sem lesznek hosszú ideig a környezetében, mivel jó emberismerő, és akikkel nem akarja megosztani az életét, azokkal egy Nyilas nő nem is fogja.

Kíváncsisága határtalan, épp ezért nem ritka, ha még a 30-as évei vége felé is tanul valamit. Ami felkelti az érdeklődését, abba minden erejével beleveti magát, és gyorsan megpróbálja 100 százalékosan kipörgetni a benne rejlő lehetőségeket.

A Nyilas nő szabadságra vágyik, bárki/ bármi is akarja ebben korlátozni, nem fog sikerrel járni. Ő az, aki szemrebbenés nélkül áthág olyan szabályokat, melyekről úgy véli, értelmetlenek. Megvan ugyanis a saját szabályrendszere, melyben töretlenül hisz. A Nyilas nő tehát nem az a típus, aki feladja a munkáját, hogy kizárólag a családjának éljen. Ő az, aki energikusan veti bele magát a karrier-család tengerébe, miközben a társasági életet sem teszi a fiókba.

Gyakran érezhetjük türelmetlennek, ami leginkább abból fakad, hogy ő sokkal gyorsabban akar – és tud is - eljutni A-ból B-be, mint az emberek többsége, akiket emiatt lassúbbnak él meg.

Nem viseli jól például, ha:

a párja ellenőrizgeti,

a munkaidejével percre pontosan el kell számolnia,

megkérdőjelezik szavai igazságtartalmát,

felelőtlennek tartják, nem bíznak benne.

Dinamikus, lelkes jegy, akit nehéz felbosszantani vagy kedvét szegni. A korlátozással azonban egy életre el lehet kergetni. A Nyilas nőnél egy dobásod van. Ő ugyanis ritkán ad második esélyt, így csak óvatosan a füllentésekkel, sértésekkel, számonkérésekkel!

Kivel jön ki jól?

Az Ikrekkel remekül megérti magát, hasonlóan pörgős és sokrétű gondolkodás jellemzi őket. A Vízöntő nyíltsága miatt válhat kiváló társává, szoros barátjává, de a legjobban a Kossal érzi felszabadultnak magát. A Nyilas nő szenvedélyessége ugyanis remekül passzol a Kos férfi életszeretetéhez: együtt valóban lehet az a mottójuk, hogy „Ketten a világ ellen".