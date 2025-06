Mit árul el rólad, ha kék a körmöd? Sokkal többet üzensz a világnak, mint szeretnél

Pirosköröm-elmélet, fehérköröm-elmélet...De mi tartja most csillapíthatatlan lázban a netezőket? A kékköröm-elmélet. Most kiderül, mit is árul el rólad az, he ezzel a színnel fested ki körmeidet.

Minden árnyalat egy módja annak, hogy meséljünk magunkról, és fontos információkat közvetítsünk szavak nélkül — a kezünkön található apró részlettel, a körmünkkel, ami nemcsak az igényességünket tükrözi, hanem annál még többet: egy személyes réteget is. A körömlakkszínek a biológiai késztetésünket hivatottak finoman jelezni. A fehérköröm-elmélet szerint például, ha az első randin ezt a színt választod, vonzani fogod az udvarlódat. Na de a kék miért is annyira érdekes? Gyere, és tudd meg, miről mesél a kékköröm-elmélet — mielőtt legközelebb ezt a színt szemelnéd ki magadnak a palettáról. A kékköröm-elmélet a legújabb őrölet a TikTokon

Forrás: Shutterstock A kékköröm-elmélet nem a szingliknek szól Ha a körömfestéssel üzenni is szeretnénk, akkor nem árt tisztában lenni azzal, hogy melyik szín mit is mond el rólunk a világnak. A fehér ugyebár az udvarlókat vonzza, de most felbukkant egy új elmélet. A kék köröm elméletileg a szerelmi életedről üzen. Mi is az a kékköröm-elmélet? A TikTokon az a hír járja, hogy az elmélet szerint, ha világoskék vagy babakék körmöket viselsz, az azt üzeni a külvilágnak, hogy boldog párkapcsolatban élsz. Sőt, azt is megfigyelték, hogy ilyenkor több bókot is kapsz a párodtól. A fehér köröm viszont a szinglik színe, ami az ismerkedésre való nyitottságra utal. A TikTok ezekkel a trendekkel egy apró kulturális kapcsolódást is létrehozott az Y és Z generációs fiatalok között, akik imádják megfejteni a rejtett jeleket. A kék köröm elméletileg a szerelmi életedről üzen

Forrás: Shutterstock Minek köszönheti a reflektorfényt a kékköröm-elmélet? A kék körmökről szóló elmélet még 2020 derekán kezdett megjelenni, de igazán 2025-ben robbant be és nyert teret magának. Nem meglepő, hogy ehhez a színhez társítják a párkapcsolati hűséget, hiszen a kék szín csupa erős és jó tulajdonságot szimbolizál: az intuíciót, a hűséget, az igazságot, a bölcsességet, valamint a tekintélyt is. Ez a trend kicsit olyan, mint azok a tematikus bulik, ahol színes karszalagokat osztogatnak annak megfelelően, hogy ki milyen párkapcsolati státuszban érkezik a parkettre — csak ez egy sokkal letisztultabb, elegánsabb formában jelenik meg.