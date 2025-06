A függőségéről vallott az Amerikai pite sztárja

Amikor Jason Biggs nevét halljuk, valószínűleg mindenkinek azonnal eszébe jut az a bizonyos piteszelet, amit a legendás és enyhén zavarba ejtő jelenet óta soha többé nem nézünk ugyanúgy. De az Amerikai pite sztárja most egy egészen más szeletét osztotta meg az életének: azt, amelyik korántsem nevettető.

Az Amerika pite sztárja Jason Biggs drogfüggőséggel küzdött.

Forrás: WireImage

Szörnyű függőségéről vallott az Amerikai pite sztárja

A 46 éves színész a Page Six podcastjában beszélt kendőzetlen őszinteséggel drogfüggősége legsötétebb korszakáról. Elmondása szerint élete mélypontját egy kórházi ágyon fekve érte el, miután túladagolta magát.

„Annyi oxikodont vettem be, hogy a kórházban kötöttem ki”

– vallotta be Biggs, hozzátéve, hogy akkor tudatosult benne először igazán, milyen komoly bajban van.

„Akkor éreztem, hogy valami nem stimmel. És nem úgy, mint amikor egy teszt előtt izgulsz. Ez mélyebb volt. Ez egy belső remegés.”

És hogy hogy jutott el idáig a vígjátékok mosolygós fiúja? A színész szerint fiatalon kezdődött a csúszás – már 18 évesen gyógyszerekkel élt, hogy lecsendesítse az agyát. Azt mondja, mindig is volt benne egy „túl sok minden zajlik odabent” érzés, amit csak tudatmódosítókkal tudott elhallgattatni.

A függőség pedig alattomos vendég: csendben marad, míg be nem rendezkedik. Biggs szerint hosszú ideig nem is fogta fel, hogy beteg.

„Sokáig azt hittem, csak egy kicsit túltolom néha a bulizást. De ez nem az volt. Ez más.”

A történet azonban – szerencsére – nem ott ér véget, ahol sok másé igen. Biggs ma már józan, és évek óta aktívan dolgozik magán. Felesége, Jenny Mollen támogatása kulcsfontosságú volt a felépülésében, ahogy ő fogalmazott:

„Ő volt az, aki először kimondta, hogy amit csinálok, az már nem szórakozás. Az önpusztítás.”

Mostanra pedig nem csak újra filmforgatásokon van jelen, hanem saját életének főszereplőjeként is. Csak ezúttal már nem egy pitével, hanem önismerettel a kezében.