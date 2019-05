Időskorban sem kell lemondani az intim örömökről - vallja Nyertes Zsuzsa színésznő. Élő adásban mondta el őszintén, szerinte mennyire egy bizonyos kor után mennyire van helye az emberek életében a szexualitásnak.

"Az egyik legfontosabb része a párkapcsolatnak nem is a szex, hanem a szerelem, az érintés, a szeretet, az ölelés, a csók. Azt hiszem, ez sokkal fontosabb, minthogy az ember idősebb korban isp róbáljon relepőakrobata lenni" - mesélte a Mokkában Nyertes Zsuzsa színésznő. Mint mondta, még alig múlt 60, még nem is érzi, hogy az időskorúak tagja lenne.

"Ahogy múlik az idő, a vágyaink csökkennek, a nőknél is, a férfiaknál is" - folytatta Nyertes Zsuzsa, aki szerint, ha egy pár tagjai szeretik egymást, ezt át lehet hidalni.

"És ha kevesebb is az időskorban a szerelmeskedés, de az ölelésnek mindennap ott kell lenni az életünkben" - jelentette ki a színésznő. Azt is elárulta, hogy két kollégája is idősebb korban találta meg a szerelmet, és szinte szárnyalnak.