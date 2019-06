Negyedjére is megműtteti kebleit Molnár Anikó. Közösségi oldalán pedig most meg is mutatta, hogyan fest a dekoltázsa.

Ahogy mi is megírtuk: negyedjére is megműtteti kebleit Molnár Anikó. Az egykori valóságshow-hősnél inzulinrezisztenciát diagnosztizáltak, rengeteget fogyott, ez dekoltázsára is hatással volt.

Most közösségi oldalán is megmutatta, miért akar újra kés alá feküdni. "Elkezdődött a visszaszámlálás" - kezdi bejegyzését Molnár Anikó. Mint írja: 27 kilótól szabadult meg az utóbbi időben. "Olyan dekoltázsom lesz, hogy öröm lesz nézni" - folytatja közösségi oldalán az egykori Nagy Ő, aki bizonyára nagyon várja már, hogy láthassa a műtét eredményét.