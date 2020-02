Dr. Billy Goldberg szerint, aki a Miért alszanak el a férfiak szex után? című könyv társ-szerzője, egyértelmű magyarázata van annak, miért nyomja el az álom a pasikat, miután szexben volt részük.

A férfiak nem tehetnek róla, hogy még a kevésbé kiadós szeretkezés után is elnyomja őket az álom. Így vannak felépítve: orgazmus után a testükben zajló kémiai folyamatoknak köszönhető ez.

A szervezetben levő kémiai anyagok, így az oxitocin, prolaktin, gamma-aminobutyrát sav és egyéb hormonok mind részt vesznek a felpörgés, majd lelassulás és elalvás folyamatában - sőt, megkönnyítik az álomba merülést. Az aktus során tett erőfeszítés kifárasztja és – főleg klimax után – az izmokból "kiüríti" az energiát adó glikogént, mely álmosságot okoz.

A férfiaknál a tesztoszteron befolyásolja a hangulatot, a libidót, az energiaszintet, a szőrzet-növekedést és a spermaszámot is. Amikor felfelé ívelő szakaszuk van, több az energiájuk, jobb a közérzetük, alacsonyabb a testsúlyuk, és kevesebb az igényük az alvásra is, míg a lefelé ívelő szakaszban gyakran fásultság, érzéketlenség, közönyösség jelentkezik náluk, a legkisebb problémákat is képesek óriásiként megélni. -írja a napidoktor.