Vasvári Vivien Instagram-oldalán mutatta meg, milyen pikáns dolgot is tett. Az egykori luxusfeleség minden bizonnyal egy fotózáson vett részt egy parkban, amikor gondolt egyet, és megszabadult felsőjétől. Most ezzel kivételesen nem vállalt túl nagy kockázatot, hiszen a köztereken egyre kevesebb az ember, habár valószínűleg nem posztolta volna ki, ha zavarná, hogy bárki is meglátja.