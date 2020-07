Az egykori Megasztáros nem is olyan régen egy kádban pózolt anyaszült meztelenül párjával együtt. Bencsik Tamara sosem volt szégyenlős, mindig is büszkén mutatta meg bájait a közösségi oldalán. Most kockás hasát tette közszemlére, de a fotó attól lett különösen szexi, hogy az énekesnő a cicijét markolja.