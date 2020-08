A hölgyek gyakran beszélnek arról, milyen igényeik vannak az ágyban: szeretik, ha a férfi vezeti őket, de persze ne túlságosan, mert az nem jó. Szeretik, ha a férfi éhes fenevadként rájuk veti magát, de azért legyen gyengéd is, hiszen a nők nem csak szexbabák, hanem érző lények is. A férfi legyen gondolatolvasó, de minimum értsen mindenből IS. Ismerős? Akkor most jöjjön 7 olyan dolog, amit a pasik utálnak az ágyban.

1. Ne csak úgy feküdj, mint hulla a koporsóban

A pasik is szeretik érezni, hogy a másik vágyik rájuk. Növeli az önbizalmukat, sokkal aktívabbak és kiegyensúlyozottabbak lesznek - ezáltal te pedig te is.

2. Mert újítani

Szintén egy tévhit, hogy csak a férfiaknak van igényük szexuális újdonságokra. A nők is szívesen kipróbálnának dolgokat, csak általában nem félnek elmondani a partnerüknek, miről is ábrándoznak. Sokan inkább megvárják, míg a pasinak jut eszébe, ami aztán vagy sikerül, vagy nem.

3. Merj irányítani

Vannak olyan férfiak - nem is kevesen -, akik kifejezetten szeretik, ha van vér a pucádban átvenni az irányítást. Persze az arányok nagyon fontosak, hiszen akkor igazán jó a szex, ha mindenki kibontakozhat. Ám ha épp úgy érzed, másképp csinálnád a dolgokat, mint a párod, akkor kerekedj felül rajta, és mutasd ki a vágyaidat.

4. Ne játszd meg magad

Akár hiszed, akár nem, egyre több pasi ismeri fel a nők színleléseit. A túlságosan harsány nyögdécselések pont ugyanannyira gyanúsak, mint a látványos némaság. Ha jól esik valami, nyugodtan mutasd ki, de azt is, ha esetleg mégsem. Ahány ember, annyiféle szokás, a kommunikáció nem bűn - sőt, a boldog szexuális élet egyik legfontosabb pillére.

5. Ne felejts el nő maradni

Sokan követik el azt a hibát, hogy szinte még véget sem ért az aktus, már arról csacsognak, milyen receptet olvastak a neten, hol lesz akciós a kedvenc smink márkája, vagy milyen cipőt nézett ki a gyereknek. Ne rontsd el a pillanatot, nyújtsd el az intimitás érzését, ameddig csak lehet.

6. A pasiknak is jár a csók

Nem igaz, hogy a pasik nem szeretnek csókolózni. Ez megint valami olyan sztereotipikus berögződés, mint az, hogy a pasik nem szoktak sírni. A csókra való igény nem attól függ, hogy férfiról vagy nőről beszélünk. Egyénileg változhat, ezért ne kezelj úgy élből egy pasit, mintha menekülne egy szenvedélyes csóktól.

7. Nem csak te szereted a kényeztetést

Az előjáték szintén nem csak a nőknek jár. Igen, ez pont olyan, mint a csókolózás. Sokan élnek abban a tévhitben, hogy a férfiaknak nincs igényük cirógatásra, ölelésre, érintésre. Ők egyszerűen csak elkezdenek a szexre gondolni, és máris hirtelen minden beindul. Persze előfordul, hogy ez így van, de ez nem azt jelenti, hogy ezt kell alapvetésnek tekinteni. Dolgozz meg azért, hogy a férfi vágyjon rád, hiszen a puszta létezésed nem fogja örökké boldoggá tenni.