1. A helyszín

Lerágott csont, de az egyik legfontosabb! A hely megválasztása méghozzá jó időpontban elengedhetetlen. A kevésbé gyakorlott fiataloknak ezt a szempontot észben kell tartaniuk, hiszen megannyi dolog zavarhatja meg romantikus együttlétünket. Ha tudjátok, hogy nálad vagy nála egyedül lehettek, nyugodtan és jó ideig nem zavar titeket senki, akkor az a legtökéletesebb választás. Lehet, hogy a legelső próbálkozásnál nem minden úgy sikerül, ahogy elképzelted, de ezzel semmi gond nincs, belejöttök. Ne csüggedj!

De mi az a helyszín, ahol semmiképp se? Házibuli, nyilvános hely, autó: SOHA!

2. Kivel?

Csak is olyan emberrel, akiben száz százalékig megbízol és szerelmes vagy! Ne tégy olyat, ami miatt később esetlegesen kiábrándulsz a másik emberből. Egy haver megkérése, hogy "jófejségből" vegye el a szüzességed tabu. Ez miért is olyan fontos? Egy szexuális együttlét, pláne az elején, mikor még kevésbé gyakorlott az ember, hangsúlyosabb kérdés mint gondolnád. Ha nem a megfelelő személlyel teszed mindezt kínos és negatív tapasztalat lehet, amelynek következményeképpen akár el is zárkózhatsz a szextől.

3. Mikor?

A bizonyos mikor kérdés. Csak akkor, amikor a benned élő kis hang azt feleli: most már tényleg akarom vele! Barátaid közül már csak te vagy szűz, de még nem jött el a megfelelő ember vagy esetleg szerelmes vagy, de még nem akarod? Ez teljesen normális és egyáltalán nem ciki, mielőtt még ezt gondolnád. Kit érdekel, hogy a Juliska már etyepetyézik a pasijával? Magánügy. Sok fiatal hajlamos hencegni a szexxel, ezeket azonban ne vedd magadra. Nem leszel kevésbé jó barát, vagy kínos ember, azért mert te még nem érzed. Sok fiú épp ezért fog megbecsülni, ez lebegjen a szemed előtt.

4. Őszinteség

Légy őszinte! Ha valami nem esik jól neked, vagy éppenséggel elégnek érzed azt ahová aznap eljutottatok, ne húzd fel azonnal (és némán) az orrodat, hanem add a másik tudtára! Egy figyelmes fiú megérti, és azonnal abbahagyja, ha neked nem kellemes.