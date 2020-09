Demi Rose már minden létező irányból megmutatta magát. Láttuk fedetlen melleit a havas táj ölelésében, és hatalmas, kerek fenekét is, ahogy a kamerába tolja egy tengerparton. Sőt, az is kiderült, hogy kebelféknek használja a bikinifelsőjét.

Hiána láttuk minden báját, a rajongók valahogy mégsem tudnak betelni vele. Így történhetett meg, hogy a legfrissebb Insta-posztjával is több, mint 300 000 kedvelést zsebelt be - pedig itt még ruhát is visel. Bár valószínűleg Demi posztjai akkor is tarolnának, ha szkafanderben pózolna.