A 22 éves szőke Heidi Grey ráunt régi munkájára és szakmát váltott, nem is akárhogy!

Most pedig pikáns fotókat oszt meg magáról különböző közösségi oldalakon, és persze busás összeget is kér a látványért. Ezekből megközelítőleg heti 7 millió forintot is sikerül megkeresnie.

„Mivel még csak 22 éves vagyok, elgondolkodtam azon, hogyan lehetnék még kívánatosabb. Mellkorrekciós műtéteket végeztettem és a vaginámmal is szépészeti szakemberhez fordultam, aki segített szexibbé válnom"- nyilatkozta Heidi, aki jó pénzért szexvideókat is küld rajongóinak.