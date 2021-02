De felejtsük is el most akkor ezt a lego embernek való minirevolvert, és tegyünk úgy, mintha 2008 lenne, amikor még egy 19,8 grammos, 5,5 centiméter hosszú, 2,34 milliméteres kaliberű pisztoly volt a csúcstartó. Még a Guiness rekordok könyvébe is be tudott kerülni ezekkel a méretekkel. Az apró lövedék 430 km/h-s sebességgel válik el a fegyvercsőtől, és közelről akár még egy emberrel is képes végezni.

Erre emlékeztet a szexjátékok csúcsa, a Satisfyer Love Triangle Ha nem is pontosan ez a típus szerepelt a „kitudjamelyik" James Bond filmben, de valahogy pontosan ez az emlék élt a fejemben. Most pedig felelevenedett, mikor kibontottam a szexjátékok stukiját, Ha nem is pontosan ez a típus szerepelt a „kitudjamelyik" James Bond filmben, de valahogy pontosan ez az emlék élt a fejemben. Most pedig felelevenedett, mikor kibontottam a szexjátékok stukiját, a Satisfyer Love Triangle (ezentúl csak ST) - okos, akkus, vízálló csiklóizgató vibrátort. Mert pontosan úgy néz ki, mintha ez lenne a legkisebb (legalábbis eddig még nem láttam kisebbet) a világon.

Mi az, amit nagyon fontos tudni róla, mielőtt a kezedbe veszed?

Kezdjük azzal, hogy ez egy okos gép. Telefonról irányítható, csakúgy, mint a Védelmi Minisztérium által kiadott bajtársa, a Satisfyer Dual Love. A különbség az, hogy ez egy igazán kompakt, utazó méretű kiadás, amely hangtompítóval van ellátva, és a fegyvercsőhöz egy szuper kis kupak is tartozik - így tudja álcázni magát, ha titkos műveleten vesz részt. És már megint megérkeztünk James Bondhoz. De engedjük is el őt, és térjünk vissza Stukira.

A távvezérlésnél bejött egy új funkció, amelyet a Nemzeti Fegyverügyi Bizottság az MCQ 32 titkosítással látott el, így biztonságos videochat kapcsolatot tudsz létrehozni a Parancsnokkal akció közben. Akár szárazföldi hadműveletről, akár víziről van szó (maximum 1m mélységig, maximum 30 percen át), ez a fegyver biztos befutója a Hadseregnek.

A gyártó azt írja, hogy „Playlistedre, kedvenc zenéid ritmusára is beprogramozhatod a gyönyörhullámokat", és van az applikációban rezgéstervező, amivel "egyedi rezgésmintákat hozhattok létre, érintéssel, emberi hanggal, külső zajokkal." Ezekről sajnos most még nem tudok beszámolni, de a korábbi Dual Love-os tapasztalat azt mutatja, hogy nem hazudnak. Soha. Én mondjuk nem szeretek zenét hallgatni bevetés közben, elvonja a figyelmem a pontos célzásról, de biztos van, aki dúdolja a Top Gun zenéjét, és Icemannel vagy Maverickkel képzeli el az akciót, és erre a ritmusra szeretné, ha elindulna a tárból az izgalom.

Mik a fegyver pontos tulajdonságai? Nézzük a számokat!

Mérete: 8,7 x 6,75 x 3,18cm

Súlya: 253,1g

Sorozatszáma: ST-UKI-47

Harcnem: alapvetően közelharc, de távolsági fegyver is lehet.

egykezes (így a másikkal szabadon harcolhatsz egy másik fronton),

de lehet kétkezes is (ha átadod másnak az irányítást, lévén ugye ez egy okos Stuki).

Lövedék típusa: rezgő motor és léghullám (szuper intenzív, különleges stimuláció, egyedi lövedékek kialakítása az impulzushullám és rezgésmódok által).

Hatótáv: 0 - végtelen (Okos készülékkel bárhonnan vezérelhető. Add át az irányítást a Parancsnokodnak, és engedd, hogy ő irányítsa a hadműveletet! Fontos! A parancsnoknál Android, Apple telefon vagy Apple Watch legyen.)

Fontos! A parancsnoknál Android, Apple telefon vagy Apple Watch legyen.) Tűzgyorsaság: a G.I. Jane max. 2 percre becsülte.

Tár mérete: végtelen (vagy ameddig az akksi bírja)

Fegyver anyaga: bőrbarát, érzékenyeknek, allergiára hajlamosaknak is ideális. 100% vízálló. ABS, Szilikon (EU-rendeletnek megfelelő, phthalát-mentes).

Fegyverviselési engedély szükséges? – Neked nem. Annak, aki hozzá szeretne érni, viszont igen!

Tisztítás és karbantartás Kímélő, szappanos, langyos vízzel alaposan át kell mosni, majd leöblíteni, és hagyni megszáradni. Speciális tisztítószer használata javallott. A karbantartásnak, garanciának, a még pontosabb paramétereknek és egyéb hasznos dolgoknak itt tudsz utánanézni.

A próbaidőszak eredményei és a termék tulajdonságai alapján a fegyver a hadsereg számára erősen ajánlott! Indoklás: Az apró impulzus- és rezgéslövedékek 430 km/h-s sebességgel válnak el a fegyver csövétől, és ez közelről akár még egy emberrel is képes végezni.