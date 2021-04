Sokan cikinek tartanák, ha édesanyjuk egy felnőtt oldalon vetkőzne, de Leonardo Hathaway inkább támogatja édesanyja karrierjét. Mivel korábban ő maga is pózolt meztelenül férfi magazinoknak, így nem érzi kellemetlenül magát, amikor édesanyjáról szexi Playboy-fotók készülnek - írja a Daily Star.

„Hihetetlen anya-gyermek kapcsolatunk van. Támogatnom kell a döntéseit, ahogyan ő is támogatja az enyémeket. Amikor megkérdezik, támogatom-e, mindig visszakérdezek:" Miért ne tenném? "

Leonardo nem csak támogatja, hanem tesz is arról, hogy édesanyja egyre sikeresebb legyen. Legutóbb felregisztrálta az Only Fans oldalára, ahol Lucene már pénzért is árulhatja pikáns fotóit. Fia büszke rá és bízik abban, hogy ezzel ő is több zsebpénzt kap majd.