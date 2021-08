Újra a Life.hu-n olvashatjátok Pilát Gábor gondolatait kapcsolatokról, szerelemről, barátságról és persze a szexről is. Most az Egy Férfi és egy Nő című könyvéből olvashattok el egy részletet.

A nagyarcú embert drágán borotválja az élet, a negativizmussal teli ember pedig sokat szenved magától.

Sok emberrel semmi baj nincs, eltekintve a gondolataiktól, amivel folyamatosan gyötrik magukat. A nyugtalan alvás egyik biztos receptje a lefekvés előtti, nagy mennyiségben elfogyasztott nehéz ételek. A másik pedig az, ha nyomasztó, félelem generálta depresszív gondolatokkal töltjük meg az elménket, illetve a nap folyamán felhalmozott ilyen jellegűeket emésztetlenül visszük magunkkal az ágyba. Élettanilag a sok étel a testet terheli meg, a rossz gondolatok meg az elmét, így a szervezet nem pihenéssel tölti az éjszakát, és a lélek sem békében töltődik, hanem kénytelen kármentesítést végezni.

Néhány arra érdemes álmot te is valóra válthatsz tudatosan, de annak az érdekében is tehetsz, hogy ne a tudatalatti, megvalósításra érdemtelen álmok valósuljanak meg. Amire bizonyossággal van ráhatásod, például az, ha lefekvés előtt pozitív gondolatokkal és hálával töltöd meg az elmédet, ugyanis ebben a világban a test is, és a lélek is gyakran sérül, de hogy a seb elgennyesedik-e, az rajtad múlik.