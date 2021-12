Demi Rose-tól már megszoktunk, hogy rendszeresen közszemlére teszi pofátlanul szexi bájait. A 26 éves modell lélegzetelállítóan néz ki új képén. Igazán keveset bíz a képzeletre, átlátszó ruhájában szemrevételezhetjük tökéletesen kerek popsiját. Demi amúgy is imád szexizni a kamera előtt, és hát valljuk be, van is mit mutogatnia:

Demi Rose formás feneke és hatalmas mellei a legnagyobb zimankóban is felforrósítják a hangulatot. Legutóbb egy tengerparti stégen pucsított bele a kamerába, miközben annyit írt a képek mellé: "Ártatlanság."