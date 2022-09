De hogy a történet elején kezdjük, hetekig teljesen vigasztalhatatlan voltam, mert valahogy a lakáson belül eltüntettem a kedvenc csiklóizgatómat. Jogosan merül fel a kérdés, hogy még is hogyan lehetséges eltüntetni egy pink, nem is olyan apró szexjátékot?! A válasz: fogalmam sincs. Gondolom oda került ő is, ahova a fél pár zoknik. Lényeg a lényeg, teljes letargiába estem, mert bármit próbáltam ki utána, nem tetszett annyira, nem passzolt hozzám, túl erősen, vagy túl gyengén rezgett. Egy szó mint száz, szomorú voltam. És akkor érkezett meg a futár.

A Hyphynak már a csomagolása is teljesen lenyűgöző, a gyártó nem sajnált semmit egy igazi minőségi termék előállításához. Külön tetszett az is, hogy a színei nem átlagosak: fehérben és lilában pompázik a csiklóizgató, ami azért nem mindennapi. Amikor kinyitottam a dobozt, két nagy meglepetés is ért: 3 (!!!) cserélhető kis fej is jár a csiklóizgatóhoz, és a fejek a készülékkel együtt egy külön műanyag tokban vannak.

Mondjuk ez logikus, így nem kell attól félnünk, hogy elkallódnak egymás mellől a dolgok. Emellett még van a csomagban egy töltő, ami mágneses kis tappancsokkal csatlakozik a készülékhez. És ez lányok csak egyet jelent: a kicsike úszni is tud! Tehát nyugodtan használjátok kádban, zuhany alatt, vagy éppen ahol jól esik.

A Hyphy remekül rezeg, és azt kell mondjam, hogy a kis fejecskék közül a hosszúkás, nyelv kialakítású lett a kedvencem. Annyit ajánlok, hogy amennyiben érzékeny a csiklód, mindenképpen tegyél fel egy kis sapkát a rezgő rész végére, mert nagyon intenzív az érzés. És a bónusz meglepetés a végére hagytam: dupla motor van benne, így ha meguntad a csiklóizgatást, és szeretnél továbblépni a folyamatban, akkor egyaránt használhatod hüvelyi vibrátornak! Ugye nem kell mondanom, hogy ott is kiválóan teljesít?

A hightech szerelmeseinek IS

Amitől aztán teljesen lementem hídba, az az okos funkció volt. Van hozzá egy letölthető alkalmazás okostelefonra, a Lovense Remote, ami teljesen új kapukat nyit meg a használóknak. Hozzácsatlakozik az Apple musichoz (is), így a kedvenc zenénkhez igazodik a rezgés, és mindezt a pattern fülnél meg is jegyzi az app, hogy a jövőben már kedvenc rezgésmintáinkkal üdvözöljön. Persze ez nem csak így működik: csúsztatásos vezérlőfelülete van, szóval ahogy mozgatod az ujjad a képernyőn, úgy változik a rezgés is lent.

A legjobb részt pedig a végére hagytam: van benne long-distance funkció, aminek segítségével párunk határozhatja meg, miként élvezünk a csiklózigatóval. Igen, ahogy mondom, vezeték nélküli távirányítás! Ki mondta, hogy egy távkapcsolatban mellőzni kell a napi szenvedélyt?

Összességében elmondhatom, hogy ez hosszú idő után az első olyan termék, ami teljesen levett a lábamról. Gyerünk lányok, shoppingra fel!

A cikk megjelenését a Vágyaim.hu támogatta.