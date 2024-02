Szeretem a Valentin-napot!

Hosszas pusmusolás után megszületett a terv. Én is rajzoltam egy virágot, csak az enyémnek nem tulipán volt a feje, hanem két szív egymásba fonódva. Olyan szép lett, hogy elsírta magát, aki ránézett. És megkértem Julcsi barátnőmet, adja át Kolos Bálintnak egy óvatlan pillanatban. Átadta. Kolos Bálint kitekerte a levelet, ránézett a remekművemre, majd azt mondta: aha, szép. Aztán a földre ejtette szerelmes vallomásom, és elnyargalt a focizni.

Én meg sírtam és sírtam. Aznap is, és másnap is, meg harmadnap is. Míg oda nem lépett mellém valaki, egy magas, piros fülű, piros orrú fiú, és meg nem kérdezte, tetszett-e a tulipán, amit rajzolt nekem.

- Azt te rajzoltad? - szipogtam. - De te nem Bálint vagy!

- Bálint, mint Valentin - mondta, és elmagyarázta, hogy is függenek össze ezek a dolgok. Mármint a Valentin meg a Tomi meg a Bálint meg a szerelem. Kicsit bele is bonyolódott. És szörnyen elvörösödött, amikor azt mondta, szerelem.