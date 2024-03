Egyetlen fürdés havonta, évente? Ami számunkra természetes, korábban kiváltság volt

Ha egy évben egyszer fürdött valaki, az már nagy szónak számított.

Ez természetesen magával hozta a kellemetlen szagokat is, amelyeket - például a franciák - parfümökkel próbáltak meg elhinteni.

Generációs tisztálkodási különbségek: a 17. századtól egészen a 19. századig

A 17. századra nemek és generációk szerint változtak a tisztálkodási szokások. A férfiaknak és a nőknek is külön kis rituáléjuk volt naponta, amelyeket mindenki igyekezett követni. A férfiak minden reggel felkelés után ellátták az állatokat, majd reggeli reményében asztalhoz ültek. Miután jóllaktak, kimentek a kúthoz megmosni az arcukat és a nyakukat. A piszkos vizet sohasem a vályúba, hanem a földre öntötték ki. Az asszonyok és lányok felkelés után rögtön arcot és kezet mostak, majd megfésülködtek, s csak ez után a rituálé után indulhatott a nap. A hajmosás generációnként eltérő időpontokban zajlott, például a a fiatalabbak hetente, kéthetente, az idősebbek havonta, a legidősebbek pedig akár évente csak egyetlen alkalommal tisztították meg hajukat. Az esti rutin is másként működött: a férfiak csak lábat mostak lefekvés előtt, azt sem mindig. A nők arcot, nyakat is mostak, azonban a havi vérzés idején alul is megmosakodtak. A gyermekeket a téli időszak kivételével bármikor megfürdették, nyáron akár kint a szabadban.