Pesti mesék: Mátyás királyról kapta a nevét ez az előkelő városrész

A török idők után Cinkota és környéke hűbéri birtokként került a Beniczky családhoz, akik aztán évszázadokon át a környék földesurai lettek. Mátyásföld eredettörténetének legendája szerint az 1880-as években Beniczky Gábor vadászaton látta itt vendégül Kunkel Imrét (aki a családi birtokok gondozójaként és a Beniczky által alapított Fővárosi Központi Tejcsarnok igazgatójaként több szállal is kötődött a famíliához), neki pedig annyira megtetszett a környék, hogy megszületett a fejében az ÖTLET. Annyi bizonyos, hogy valóban Kunkel Imre kezdeményezte Mátyásföld létrejöttét, jól felismerve egy ingatlanfejlesztési lehetőséget az akkoriban már tervben lévő cinkotai HÉV vonala mellett.

Kunkel Imre 1887-ben megalapította a Mátyásföldi Nyaralótulajdonosok Egyesületét, amibe lényegében befektetőket gyűjtött össze a leendő üdülőtelep létrehozásához. Az egyesület tagjai lettek grófok, országgyűlési képviselők, földbirtokosok, ügyvédek, gyógyszerészek, orvosok, építészek, nemzeti színházi tagok, vagyis a korabeli elitből verbuválódott. Beniczkyéktől 65 krajcár/négyszögöl áron vásároltak meg 75 holdnyi területet, amin rögtön meg is indult az építkezés. Mátyásföld arculatának megteremtésében nagy szerepet vállalt az egyesületi tag Paulheim József építész, és már a nyaralótelep alapszabálya is sok mindent meghatározott: villaszerű épületeket várt el, és tilos volt kocsmát, boltot, mészárszéket, ipartelepet nyitni, sőt haszonállatot tartani is.

A névadás története