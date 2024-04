"Az a szép zöld gyep..!" - A tökéletes pázsit titka

Ha szükséges, nyáron is trágyázzunk, különösen ha a pázsitnak extra tápanyagokra van szüksége a forró időjárás és a gyakori öntözés miatt.

Az őszi trágyázás segíthet előkészíteni a füvet a téli alvásra, erősíti a gyökereket és elősegíti az egészséges tavaszi növekedést.

Általában a fűre körülbelül 1,5-2,5 cm vastagságú trágyát ajánlott kiszórni. Ezt azonban a trágya típusa és a gyártó ajánlása is befolyásolhatja.

A trágyázási mennyiséget lehetőleg egyenletesen oszlassuk el a pázsiton, kerüljük a túlzott trágya felhalmozódását egyes területeken, mert az kiégéshez vezethet. Használhatunk kézi vagy szórókocsis trágyaszórót is.

A trágyázás előtt és után locsoljuk be a füvet, így segítsük a trágya felszívódását a talajba.

Kerüljük a trágyázást erős napsütésben és esős időszakban is.

Forrás: Shutterstock

Hogyan gondozzuk a füvet?

A fű vágása fontos része a pázsit gondozásának, és segít abban, hogy az egészséges és ápolt megjelenést mutasson. Fontos, hogy a fűnyírónk éles pengével rendelkezzen, így tudjuk biztosítani az egyenletes vágást és azt, hogy ne szakítsuk el a fűszálakat. A fű vágási magassága attól függ, hogy milyen fűfajtát választottunk. Általában az ajánlott vágási magasság 5-8 centiméter között van. Kerüljük az alacsonyabb vágási magasságokat, mert ez károsíthatja a gyökereket és növelheti a gyomok megjelenését.