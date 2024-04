Ha valakit követsz, ők legyenek azok - Sztárok, akiknek sokat köszönhet a bolygó

Jane Goodall

Egész életét annak szentelte, hogy egy egészségesebb és élhetőbb világot teremtsen.

Néhány évvel ezelőtt, budapesti látogatása alkalmával lehetőségem nyílt személyesen találkozni és beszélgetni Dr. Jane Goodall világhírű etológussal. Amikor az alacsony, törékeny hölgy belépett a terembe, megállt a levegő. Olyan hihetetlen kisugárzással bír, olyan inspiráló és magával ragadó az elhivatottsága, a lelkesedése és a jövőbe vetett hite, hogy méltán lehet a fiatalabb generációk példaképe is. Jane Goodall idén ünnepelte 90. születésnapját, de továbbra is fáradhatatlanul dolgozik azon, hogy a világot jobb hellyé tegye. 1977-ben hozta létre az első Jane Goodall Intézetet a csimpánzok és élőhelyük védelmének érdekében, azóta pedig már a világ több mint 27 országában alakult Jane Goodall Intézet (hazánkban is), és a globális hálózat összesen több mint 110 országot foglal magában. Később a fiatalságba vetett hite és reménye jeleként útjára indította a Roots & Shoots nevelési programot, amelynek tagjai aktív környezetvédelmi programok által enyhítik a bolygónkra nehezedő terheket. „Ne felejtsük el, hogy minden nap tehetünk a környezetünkért, és a választásainkkal nagyobb hatást gyakorolunk a Földünkre, mint gondolnánk. Minden emberek szerepe van a változásban, mert egy emberből aztán tíz, száz, ezer, majd milliók és milliárdok lesznek” - nyilatkozta egy interjúban.