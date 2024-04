Hangulatos esték: tippek a terasz és kert megvilágításához

Ha szeretünk olvasni a teraszon gondoskodjunk arról, hogy legyenek erre alkalmas lámpák

Forrás: Dejan Dundjerski/Shutterstock

Mozgásérzékelős lámpák

A mozgásérzékelős lámpák nemcsak biztonságot nyújtanak, hanem kényelmet is jelentenek. Mivel automatikusan felkapcsolódnak akkor, amikor valaki megközelíti az adott területet, akkor is biztonságban eljuthatunk a bejárati ajtóig, amikor például tele van a kezünk. Ideálisak a bejárati ajtó vagy a kerti ösvény megvilágításához, de a garázsfeljáróhoz és a kinti lépcső megvílágításához is használhatjuk.