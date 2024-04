Pesti mesék: te tudod, kiről kapta a nevét a hangulatos Lőrinc pap tér?

Miután elkezdett terjeszkedni Pest városa a középkori falain, vagyis a mai Kiskörút vonalán túl is, akkor ez a folyamat először a mai Józsefváros irányába indult el – ahol néhány száz méternyi távolságra a mai Lőrinc pap tér területe is található. A 18. századig még így is csak főleg kertek és szántóföldek feküdtek errefelé, mindössze néhány hozzájuk kapcsolódó, magányosan álló épülettel. A környék akkoriban még olyannyira vadregényes vidéknek számított, hogy itt húzódott például a Rákos-árok is egy benne csobogó patakkal, körülbelül a mai Blaha Lujza tér-Rökk Szilárd utca-Mária utca-Boráros tér nyomvonalon, azaz elhaladva a mai Lőrinc pap tér területe mellett is. Még az 1848. március 15-i forradalom idején is a „városias Pest” szélén állt a Nemzeti Múzeum, mely mögött földutak, földszintes házak, kétes hírű lebujok, sőt mocsaras részek is feküdtek.

Mocsár helyett paloták