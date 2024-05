A Bridgerton család nyomában: ezeket a forgatási helyszíneket te is meglátogathatod

A héten indul A Bidgerton család harmadik évada, ez pedig tökéletes alkalom arra, hogy Netflix sorozatából ihletet merítsünk egy Angliai utazáshoz. Mutatjuk azokat a Bridgerton-helyszíneket, amelyeket te is felkereshetsz, ha a közelben jársz.

A Bridgerton család évadai csodás helyeken játszódnak.

A Bridgerton család harmadik évadának forgatási helyszíne: Blenheim palota

A Bridgerton harmadik évadának egyik legelbűvölőbb forgatási helyszíne kétségkívül a fenséges Blenheim Palace Oxfordshire-ben, nem messze Woodstocktól. A helyszín számos hollywoodi kasszasiker, többek között a Harry Potter, a Hamupipőke és James Bond filmek helyszínéül is szolgált. A Bridgerton spin-offjában, a Sarolta királynéban is szerepelt Buckingham házként.

A palotát Sir John Vanbrugh tervezte a 18. század elején I. Churchill Marlborough hercege és felesége, Sarah számára. Az építkezés 1705-ben kezdődött és körülbelül 1722-ben fejeződött be. A Blenheim Palace különleges azért is, mert az egyetlen nem királyi, nem püspöki rezidencia Angliában, amelyet palotának neveznek. Az épület és a környező területek az UNESCO világörökség részét képezik, kiemelve azok történelmi és kulturális jelentőségét. A palota nyitva áll a látogatók előtt, különböző kulturális események színhelye, parkjai, kertjei is bejárhatók.

A Blenheim palotában született Winston Churchill, az Egyesült Királyság második világháborús miniszterelnöke 1874-ben.