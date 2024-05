A tökéletes szelfi: így készíthetsz igazán jó fotót magadról

Sokak szerint a szelfi nem csupán egy fotó, hanem az önkifejezés egyik módja is. A 2000-es évek elején vált igazán elterjedtté a kultúrája. Egyesek szerint pozitív módon járul hozzá az önbecsüléshez és az önelfogadáshoz, míg mások szerint túlzottan nárcisztikus és felületes.

A hírességek, az influenszerek és más közösségi média személyiségek nagy hatással vannak a divatra és a trendekre. Amikor látjuk őket gyönyörű és tökéletesnek tűnő szelfikkel, arra vágyunk, hogy mi is ilyen képeket készítsünk magunkról. Megnyugodhatunk, hiszen egy jó darabig még biztosan divatos lesz a tükörszelfi és közös barátnős szelfi is.

Így legyünk profi szelfi-készítők: A megfelelő megvilágítás létfontosságú egy jó szelfi elkészítéséhez. Keressünk egy természetes fényben gazdag teret, vagy használjunk kiegészítő világítást.

Kísérletezhetünk különböző szögekkel és pozíciókkal. Gyakran a fentről lefelé nézőszög előnyösebb lehet.

Ügyeljünk arra, hogy tiszta és rendezett legyen a háttér, így semmi nem vonja el a figyelmet a fő alakról, vagyis rólad.

Játsszunk az arcunkkal, és keressünk olyan vonást, ami kiemeli a legjobb tulajdonságokat.

Hogyan is szelfizzünk?

A leggyakoribb formája a kézben tartott módszer. Csak magunkat kell nézni, miközben rányomunk a gombra. A telefon kameraappjában gyakran található egy "szelfi" üzemmód is, amely segít az autofókusz és más beállításokban, hogy könnyebben tudjunk fotózni.

A tükörszelfi senki életéből nem hiányozhat. Egy kérdésre keressük csak a választ ilyenkor. Hova nézzünk? Sosem tudjuk, hogy a tükörbe vagy a telefonba. Most eláruljuk a választ: bármelyik megoldás tökéletes. Válasszuk azt, ami komfortosabb számunkra.

Ha messzebbről is szeretnénk képeket, érdemes beszereznünk egy szelfibotot vagy állványt. Az időzítőről se feledkezzünk meg, ennek segítségével nyerhetünk magunknak egy kis felkészülési időt a tökéletes képek elkészítéséhez.

Ha elkészült egy kép, de nem is vagyunk teljesen elégedettek vele, a közösségi média felületeken pár effekttel is feldobhatjuk. A legtöbb kamerában már van bőrszépítő funkció is, de ezzel azért érdemes vigyáznunk és csak mértékkel használni.