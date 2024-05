Bridgerton család: kiderült, mennyire volt korhű a szex a sorozatban

A Bidgerton család amint megjelent, egyből az emberek kedvencévé vált. Ha még emlékszünk, a sorozat elő évadában meglehetősen sok fülledt jelenetet láthattunk Hastings hercege és Daphne Bridgerton között, de a harmadik évad is ígér némi erotikát. De vajon mennyire valósághű a szex ábrázolása? Tényleg ilyen volt a kapcsolat a párok között a régenskori Angliában?

A Bridgerton család: Hastings hercege és Daphne Bridgerton között nagyon sok intim pillanat volt az első évadban

Mennyire korhű a szex A Bridgerton családban?

A sorozat a régenskori Angliában játszódik, ami szigorúan véve egy 1811 és 1820 között tartó, változásokkal és fejlődéssel teli időszak volt, azonban A Bridgerton család sosem akart történelmileg teljesen hű lenni. Ez egy kosztümös, de fikciós romantikus sorozat, vagyis az alkotók bátran élhetnek és élnek is a kreatív szabadságukkal, ez igaz az erotikus jelenetekre is. Lesley A Hall történész, a londoni Wellcome Library egykori levéltárosa elmondta, a Bridgerton egy romantikus változata annak, hogy milyen is volt az intimitás abban az időszakban.

"Az elit arisztokrata körökben mindenféle kompromisszumokat kötöttek, az emberek felismerték, hogy anyagi okokból kell házasodni, és nem feltétlenül szerelemből vagy egy bizonyos fajta ragaszkodásból"

- mondta Hall. Ennek eredményeképpen a társadalomban számos korlátozást vezettek be a nőkre, hogy ne "rontsák" a férjkeresési esélyeiket. Hall kifejtette, hogy a fiatal, nőknek "szűziesnek" és "tisztának" kellett lenniük. Az udvarlásnak pedig szigorú szabályai voltak: a férfiakat és a nőket mindig kísérte valaki, hogy megóvják a nő jó hírnevét.

"Örököst a megfelelő férjnek kellett produkálni"

- mondta a történész, így a házasság előtti együttlét ki volt zárva.

A szexuális forradalom kora is volt

Bár ezek a nőkkel kapcsolatos elavult ideálok még a 20. században is fennmaradtak, a történészek a György-korszakot - amelybe a régenskor is beletartozik - némileg "szexuális forradalomnak" tekintik egész Nagy-Britanniában. Az intimitással kapcsolatos elképzelések világiasabbá váltak. 1750-re a házasságon kívüli szex legtöbb formáját már legalizálták Nagy-Britanniában. A nők szerencséjére e változások némelyike magában foglalta a női szexuális élvezetekhez való hozzáállás megváltozását is.

Penelope testvérei sem tudtak túl sokat a szexről

Hiába volt azonban egyre inkább beszédtéma a szexuálitás abban a korszakban, az első évadban Daphne Bridgerton mit sem tudott az intim együttlétekről, ahogy a harmadik évadban Penelope testvérei sem. Lesley A Hall szerint nagyon is lehetséges, hogy a felsőbb körökben egyes nők ódzkodtak a szexről szóló beszélgetésektől.

A sorozat férfi szereplői azonban egyáltalán nem fogták vissza a vágyaikat, és ez bizony megegyezik az arra a korra jellemző férfiviselkedéssel.

"A férfiak nagyon szabadon tarthattak szeretőket, járhattak bordélyházakba, elcsábíthatták más férfiak feleségeit" - árulta el a szakértő. Vagyis A Bridgerton családban látható intim együttlétek egy része tükrözi a valóságot, ám mégsem nevezhető korhűnek a sorozat, ám ez senkit nem akadályoz meg abban, hogy rajongásig szeresse a karaktereket és azok romantikus kalandjait.