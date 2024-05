A Bridgerton család 3. évada: egy híres görög mítosz vetítheti előre a végét?

Erósz és Pszükhé szerelme

Pszükhé egy királyi pár harmadik leányaként látta meg a napvilágot, két nővére azonban közel sem volt olyan gyönyörű, mint ő. Szépségével mindenkit elbűvölt, de hiába rajongták körül, senki nem akarta feleségül venni. Kinézetével azonban irigyeket is szerzett, például Aphroditét, aki olyan haragra gerjedt a lány népszerűségétől, hogy fiát, Erószt arra kérte, keltsen benne szerelmet a föld legnyomorultabb férfija iránt.

Erósz azonban ahogy megpillantotta, azonnal a lányba szeretett és meg is szerezte magának. Boldogan és szerelemben éltek, ám a nő nem ismerte férje kilétét,

és ennek így is kellett volna maradnia. Nővérei viszont már nemcsak a szépsége miatt irigyelték, hanem a boldogsága miatt is, és ki akarták szedni belőle, kihez ment feleségül. Rávették, hogy kiderítse, ami miatt Erósz haragra gerjedt és otthagyta a lányt. Pszükhé férje keresésére indult, kétségbeesésében pedig éppen Aphroditétól kért segítséget, aki képtelen próbatételek elé állította Pszükhét, ám a lány mindent teljesített, az utolsó feladatnál azonban majdnem odaveszett, ám Erósz ekkor megmentette, és Zeuszt megkérte, emelje szerelmét az istenek közé. Így már Aphroditénak sem volt kifogása a nő ellen.

A párhuzamok Erósz és Pszükhé, valamint Colin Bridgerton és Penelope Featherington történetében

Kiderült, a Bridgerton egyik kutatója vetette fel először azt az ötletet, hogy használják fel Erósz és Pszükhé mítoszát, ekkor döbbentek rá, mennyi párhuzam is van a két történet között. Penelopénak például nincs jó kapcsolata a testvéreivel, Pszükhé nővérei pedig végtelenül féltékenyek voltak rá, de az is hasonlatos, hogy

Pszükhé és Lady Whistledown egyaránt tiszteletnek örvendenek a társadalomban, de mindketten küzdenek azért, hogy férjet találjanak.

Arról nem is beszélve hogy ahogy Erósz kiléte, úgy Lady Whistledowné is rejtély. A sorozatban a mítoszra való utalás egyértelműen meg is jelenik, hiszen még egy freskó is látható benne, amely Pszükhét és Érószt ábrázolja. Már csak az a kérdés, hogy Penelope és Colin története úgy ér-e majd véget, ahogy Erósz és Pszükhé legendája?