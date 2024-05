Pesti mesék: tudtad, milyen palotáról neveztél el Magyarország egyik legnagyobb lakótelepét?

Bezsilla Nándor (Mosolygó Antal) utca a Pestújhelyi út felé nézve, balra a Pestújhelyi tér.

Forrás: Fortepan / Móra András

60 ezer ember egyik napról a másikra

Nagy-Budapest 1950-es létrehozásával a fővároshoz csatolták Rákospalota várost és Pestújhely községet is, valamint a későbbi Újpalota területét. Ez utóbbi részben egy ipari negyedből állt, ahol már az 1910-es évektől kezdődően működtek különféle üzemek, részben pedig mezőgazdasági területekből, amelyek olyan változatos neveket viseltek, mint Erdődűlő, vagy Honfoglalástelep. Lakója alig akadt, és ez még évtizedekig így is maradt. Csak az 1960-as évek végén, az óriási országos lakáshiány idején jött az ötlet, hogy ide egy lakótelepet kellene építeni.

1969-ben kezdődött el az építkezés Tenke Tibor tervei nyomán és 136 hektáron, nem csak a korábbi mezőgazdasági területeken, de a régi pestújhelyi temetőt is felszámolva. Ekkor a tervekben még Páskomliget nevet viselte a leendő új városrész, ami korábbi környékbeli dűlők elnevezéséből jött (a ’páskom’ legelőt jelentetett a régi magyarban a latin ’pascum’ nyomán). A Páskomliget nevet az egyik legfontosabb újpalotai utca ma is őrzi, és a környéket is máig emlegetik ezen a néven is. De a hivatalos neve végül Újpalota lett, aminek első felét nyilván nem kell magyarázni, a második fele pedig ismét csak visszanyúlt a régen itt fekvő Palota település emlékéhez.

Hogy mennyire új területet népesített be ez a városrész, azt jól mutatja, hogy az építéséhez mindössze 300 lakást kellett itt elbontani, a kész Újpalotán pedig 15 400 lakás kapott helyet. 1971. április 17-én költöztek be az első lakók a Gugyella család tagjainak személyében. A korabeli viszonyokat jól mutatja, hogy a 2+2 félszobás panelben nem csak a házaspár és a gyerekük, de az anyai nagyszülők is együtt éltek, és ezt óriási áldásként élték meg a korábbi, kicsike rákospalotai lakhelyükhöz képest, ahol se vezetékes víz, se vécé nem volt.

A Víztoronyház építése

Forrás: Fortepan / Középületépítő Vállalat - Kreszán Albert - Koczka András - Kemecsei József

Az újpalotai lakótelep utolsó épületeként az ikonikussá vált, a környék látképét uraló, 18 emeletes Víztoronyház készült el 1976-ban. A környék sokáig megszenvedte a gyors kiépülés következményeit, hiszen a lakásokhoz képest sokkal később készültek el a kiszolgáló intézmények, jó ideig boltba, iskolába, gyógyszertárba is messze kellett járniuk az ide költözőknek. Ráadásul nem nagyon volt mivel, hiszen a közlekedés megszervezése is csak késéssel követte a felmerülő igényeket. Már ekkor szó volt arról, hogy egy új metróvonal végállomása majd ide kerül, ez aztán évtizedekkel később, a 4-es metró tervezésénél ismét felmerült, de pénzhiány miatt sosem valósult meg. A tetőponton nem kevesebb mint 60 ezren éltek Újpalotán, és ez ugyan ez a szám mára már lecsökkent (átlagosan kevesebben laknak már egy-egy lakásban), de még így is az ország harmadik legnagyobb lakótelepének számít.

