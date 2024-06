Megvalósult az elképzelhetetlen és ezt idén még lehet fokozni is: éjszakai repülőshow Szegeden

Izgalmas hírekkel érkezett a Szeged International Airshow a repülés szerelmeseinek, hiszen megérkezett az első 25 pilóta és produkció, akik már biztosan elkápráztatják a szegedi közönséget szeptember 13-14. között.

Az első 25 nemzetközi és hazai pilóta megkapta a felszállási engedélyt a Szeged International Airshow-ra

Forrás: presspresso

A Dél-Alföld egyik legrangosabb légiparádéját, idén szeptember 13-14. között tartják a napfény városában, Szegeden. Az Airshow évek óta számos hazai és nemzetközi pilótát, világhírű produkciót és formációt mutatott már be közönségének, és ez idén sem lesz másként. "Szeptemberben Szeged lesz a légi attrakciók fővárosa és nagy öröm számunkra, hogy évről-évre egyre több látogatót vonz ez az esemény" – mondta Knezevics Viktor, a Szegedi Közlekedési Kft. ügyvezető igazgatója.

Már péntek este is látványos elemekkel tűzdelt éjszakai program nyűgözi majd le a látogatókat

Forrás: presspresso

Az eseményen olyan világhírű pilóták és csapatok varázsolják el a nézőket idén, mint az Aero Wasp, Aerobatic Yakers, AutoGyro bemutató, Besenyei Péter, L-29 Delfin, Drónshow, Ejtőernyős formaugrók, Flying Dragons, Glider FX, Graviti, Hársfalvi Pál ACROFOX, Jet Marchetti S-211, Jurgis Kairys, Magyar műrepülő keret, Marek Choim, MI-2 Helikopter műrepülő, MIG-15 Formation, Modellező csapat, Retro Sky Team, Silver Chicken, DAC 1930 Club, The Victors, Tűzijáték/Kvant Laser, Vári Gyula, Veres Zoltán és még sokan mások.

Az első nevek mellett egy izgalmas hírrel is érkeztek a szervezők. A tavalyi évet túlszárnyalva még nagyobb és látványosabb éjszakai show-val készülnek a rendezvény zárónapjára, de már péntek este is látványos elemekkel tűzdelt éjszakai program nyűgözi majd le a látogatókat. „2023-ban az elképzelhetetlen tudott megvalósulni és az országban egyedülálló éjszakai produkciót láthattak az érdeklődők, idén azonban, még grandiózusabb show-val készülünk” – tette hozzá az igazgató.



Az már nem titok, hogy ebben az időszakban rendezik meg a 25. FAI Hőlégballon Világbajnokság is, így a Szegedi Repülőtér két kimagasló eseménynek ad otthont. Ezért újdonságként érheti az érdeklődőket, hogy a Szeged International Airshow programjai és látogatható területe, a repülőtér – szegedieknek Maty-érként ismert – észak-nyugati oldalára került át, hogy a látogatók számára még egyszerűbb, kényelmesebb és biztonságosabb legyen a bemutatók és a ballonok megcsodálása.