Gordon Ramsay balesete: biciklivel esett hatalmasat a sztárszakács

A sztárszakács hatalmasat esett kerékpárjával Connecticutban, aminek következtében kórházi ellátásra is szorult, az esetről pedig egy TikTok videóban számolt be. Gordon Ramsay balesete után a bukósisak fontosságára hívta fel a figyelmet.

Gordon Ramsay balesete: a szakács fontos üznetet adott át az embereknek

Forrás: FOX Image Collection via Getty I

Gordon Ramsay balesete: a bukósisak viselésének fontosságára hívta fel a figyelmet

A sztárszakács szerencsésnek érzi magát, hogy életben van. Gordon Ramsay biciklis balesete után egy TikTok videóban hívta fel az emberek figyelmét arra, hogy mennyire fontos a bukósisak viselése.

"Nem érdekel, milyen rövid az út. Nem érdekel, hogy a sisakok pénzbe kerülnek. De fontosak"

- magyarázta Gordon Ramsay, akit szemmel láthatóan megviselt a kerékpáros balesete: remegő kézzel számolt be az esetről, ami után kórházi ellátásra is szorult. "Ez nagyon megrázott" – mondta az 57 éves séf, akinek szerencsére nem lettek súlyos sérülései, ám egy komoly zúzódás keletkezett az oldalán. "Szerencsém van, hogy itt állhatok” – folytatta a videóban. "Fájdalmaim vannak. Brutális hét volt" - mondta még. "Nem tudom elmondani, mennyire fontos bukósisakot viselni" - zárta Gordon Ramsay a történetét, akiről köztudott, hogy évek óta a kerékpározás a hobbija, lelkes maratonista és triatlonista. Hiába szerzett azonban sok tapasztalatot ebben a sportágban, az életét most kiázrólag az elővigyázatosságának köszönheti, vagyis annak, hogy viselt bukósisakot.

Biciklizéssel tartja magát formában

A sztárséf tehát kerékpározással tartja magát formában, de van is mit ledolgoznia, ugyanis imádja a desszerteket. Bár azt hihetnénk, hogy Gordon Ramsay minden nap különlegesebbnél különlegesebb fogásokat eszik, valójában nem így van: nem is hinnéd, milyen ételeket fogyaszt a szakács.

Gordon Ramsay hatgyerekes apa

Gordon Ramsay a balesetéről szóló videóját apák napján tette közzé, ráerősítve ezzel a szülők felelősségére. A sztárszakácsnak már hat gyereke van, a legkisebb, Jesse James 2023. november 11-én született. Akkor feleségével azt nyilatkozták, hogy mindig is nagy családot szerettek volna, ez az álmuk pedig legfiatalabb gyerekük érkezésével teljesült.