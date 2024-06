A halálunk után tényleg tovább nő a körmünk? Ez az igazság

Elterjedt az a városi legenda, hogy a körmünk és a hajunk tovább nő a halálunk után, ám az igazság nem egészen ez. Egy orvos árulta el, pontosan mi történik ilyenkor.

Tovább nő a körmünk a halálunk után?

A körmünk tényleg tovább nő a halálunk után?

Sokan hisznek abban a népszerű mítoszban, hogy a körmünk és a hajunk is tovább nő a halálunk után, legalábbis egy darabig. A legendáról most egy orvos rántotta le a leplet a TikTokon. Dr. Myro Figura elárulta, miért alakult ki ez a legenda.

"A körmök nem nőnek tovább, miután meghaltál. Ez egy optikai illúzió. Azért tűnik úgy, mintha, mert a bőr kiszárad, összezsugorodik és visszahúzódik" - osztotta meg az igazságot az orvos.

