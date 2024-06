Harry herceg a Bridgerton családban? Nagyon illik hozzá ez a szerep

A Bridgerton család 3. évada is magával ragadta az embereket, pedig a sorozat második fele még csak ezután jön majd. A kreatív elmék azonban nemcsak követik a kosztümös sorozat eseményeit, hanem meg is ihletődtek: több olyan filter is készült például, amelyek segítségével ha máshogy nem is, de egy fotó erejéig a Bridgerton izgalmas világának részeivé válhatunk. Ezt most a királyi család tagjain próbáltuk ki: nézzük, hogyan festen Harry herceg, Kamilla királyné vagy éppen Károly a Bridgerton család izgalmas, alternatív világában.