Bridgerton-filter TikTok-trendért őrül meg a világ

A Bridgerton-filter egyébként egy korábbinak az újraéledése, már az első Bridgerton-széria megjelenésekor is létezett, ahol szintén a mesterséges intelligencia választotta ki, hogy melyik karakter lennél, majd ki is próbálhattad, hogy néznél ki korabeli sminkkel és ruhában. Ha pedig nem éred be a virtuális valósággal, ezeket a forgatási helyszíneket meg is látogathatod.