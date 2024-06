Nyakunkon az idei év első komolyabb hőhulláma: ekkor érkezik

Ma még erősen felhős lesz az ég, majd késő délutántól északnyugat felől csökken a felhőzet. Szórványosan, de főleg délen és keleten fordul elő záporeső. Az ÉNy-i szél többfelé megélénkül. 22 fok körül alakul a hőmérséklet, de már nem soká várnunk az idei első hőhullámra.

Érkezik az első komolyabb hőhullám, a hétvégén igazi strandidő lesz.

Forrás: Shutterstock

Péntektől azonban több lesz a napsütés, amit néhol fátyolfelhők zavarnak meg. Esni már nem fog, 24-25 fok körüli mérsékelten meleg idő alakul ki. Szombatra azonban megérkezik az igazi meleg, 29 fok is lehet, vasárnap pedig már 30 fok fölé is kúszhat a hőmérő higanyszála. A kánikula velünk is marad, csütörtökön már 33 fok is lehet a Köpönyeg előrejelzése szerint. Utána lehűlés jön, de csak pár fokot csökken a hőmérséklet, fázni nem fogunk.