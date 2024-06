Horoszkópunk megmutatja, milyen betegségünk lehet: 2. rész

A csillagjegyek mindegyike megfelel egy-egy testrésznek, ami az egészségünket is meghatározza. Abból, hogy születésünk pillanatában hol álltak az bolygók, megtudhatjuk, hogy mely szerveink lesznek érzékenyebbek, és mely testrészeinket érintik leggyakrabban a betegségek. Ha ezeket megismerjük, sokat tehetünk azért, hogy megelőzzük a betegségek kialakulását, ebben a megfelelő gyógy- és fűszernövények is segítenek.

Bolygók hatása az egészségünkre - 2.. rész

6. Jupiter

Test: Hatással van a csontvelőre és a vörösvértest-termelésre, valamint a szénhidrát-, cukor- és zsírháztartás működésére. A csípő- és medencetájék, a comb, a keresztcsont, a vénák és a máj tartozik még hozzá.

* Ez a Nyilas és a Halak uralkodó bolygója. A Nyilas betegségei: aktív életmódja miatt könnyen szenvedhet lábtörést, idősebb korában pedig reuma fenyegeti. Ha elveszti optimizmusát, az életereje is csökken. (Halak jellemzői a Neptunusznál)

• Gyógy- és fűszernövényei: Martilapu, mályva, menta, zsálya, kövirózsa, gyermekláncfű, fahéj.

Lélek: A nagy szerencse bolygója, a sorsszerű fordulatokat, a csodás véletleneket társítják hozzá. A terjeszkedés, a gyarapodás, a hit, az optimizmus jelölője. A horoszkópban játszott szerepe meghatározza életünk alapvető irányát.

7. Szaturnusz

Test: A csontok, a fogak, az ásványi anyagcsere-forgalom, vagyis az esetleges meszesedésre és kövesedésre is hatással van. Emellett a bőr, az ízületek, a lép és a fül is ehhez a bolygóhoz tartozik.

* Ez a Bak uralkodó bolygója. Sok problémája lehet a térdével, valamint a fogaival. Az ízületekkel kapcsolatos betegségek is végigkísérhetik az életét.

• Gyógy- és fűszernövényei: Kömény, cékla, zsurló, orbáncfű.

Lélek: A nagy tanítónak is nevezik. A sors, a karma bolygója, a felelősséget, a fegyelmet, a korlátozást jelképezi. Próbatételeken keresztül vezet rá az önismeret, a fejlődés útjára, melyről a horoszkópbeli helyzete árulkodik. A szülői házat, a felettes ént, a lelkiismeretet jelképezi.

8. Uránusz

Test: A vegetatív- és a központi idegrendszer, az agykéreg és az agyhártya, a vérkeringési rendszer, az alsó lábszárak és a boka tartozik ehhez a bolygóhoz. A gerinc felső része, valamint a gerincvelő idegi funkciója. Emellett a görcsöket előidéző szervek és a tobozmirigy tartozik hozzá.

* Ez a Vízöntő uralkodó bolygója. Az idegi túlterhelés akár álmatlanságot is okozhat nála, és időnként egy-egy bokaficam is megnehezítheti a mindennapjait. Idősebb korában a csontritkulás a legjellemzőbb betegsége.

• Gyógy- és fűszernövényei: Bodza, komló, ökörfarkkóró.

Lélek: Az eredetiség, a találékonyság, a zsenialitás, az asztrológia, az okkultizmus bolygója. Kiszámíthatatlanságot, hirtelen cselekvést, ösztönös megérzéseket és erős impulzusokat jelöl a személyes életútban.

9. Neptunusz

Test: Az alvásközpont, a látóidegek, a nyirokháztartás, a lábfej és a lábujjak tartoznak hozzá. Emellett az elme- és idegbetegségek is a bolygóhoz kapcsolódnak.

* Ez a Halak uralkodó bolygója a Jupiter mellett. A lábfején gyakran alakul ki bütyök vagy tyúkszem, baleset közben is többnyire ez a testrésze sérül. A nyirokrendszere érzékeny, így fontos odafigyelnie a méregtelenítésre.

• Gyógy- és fűszernövényei: Csipkebogyó, golgotavirág,

zuzmó, legyezőfű.

Lélek: A tudatalatti, az álmok, a kreativitás, az illúzió, a fantázia tartozik hozzá. A feltétel nélküli szeretet képességének jelölője, ugyanakkor horoszkópbeli helyzete utalhat befolyásolhatóságra, önámításra is.

10. Plútó

Test: Az általános regenerálódási képesség, a nemi működés és a szervezet rejtett tartalékai tartoznak hozzá. Emellett az arc-, homlok- és orrüregek.

* Ez a Skorpió uralkodó bolygója a Mars mellett. Fokozott hajlama van a felfázással és a szaporítószervekkel kapcsolatos problémákra.

• Gyógy- és fűszernövényei: Csalán, bazsalikom, fokhagyma.

Lélek: A túlvilág, az átalakulás, az elmúlás és az újjászületés bolygója. A megszállottság, a hatalommánia, az irányítás is hozzá tartozik. Az újrakezdés, a gyökeres változások bolygója, mely előbb földig rombol mindent, hogy annak helyén valami új épülhessen.