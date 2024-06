Internetet kapott egy amazonasi törzs, azonnal felnőtttartalom-függők lettek

A körülbelül 2000 főt számláló amazonasi marubo törzs 2023. szeptemberében ismerkedett meg az internettel - sajnos nem csak annak előnyeivel. Miután megtapasztalták, milyen a világháló, a fiatalok lusták lettek, és sokkal kevesebbet beszélgetnek másokkal, ráadásul pár hónap alatt pornófüggők lettek - írja a Travelo a New York Times nyomán. A lap 9 hónappal azután látogatta meg a törzset, hogy Elon Musk cége elérhetővé tette számukra az internetet.

A marubo törzs fiataljai felnőtttartalom-függők lettek

A kísérlet célja az volt, megtudják, történik akkor, ha egy elzártan élő közösség betekintést nyer egy olyan világba, amiről addig még csak nem is hallottak. Eleinte nagyon boldogok voltak a törzs tagjai, tetszett nekik, hogy fel tudták venni a kapcsolatot távoli rokonaikkal, és arra is volt példa, hogy gyorsan orvosi segítséghez jutottak. Ám ez nem tartott sokáig, viszonylag hamar rosszra fordultak a dolgok. Az idősebbek arra panaszkodnak, hogy a fiatalok lustábbak lettek, és sokkal kevesebbet beszélgetnek egymással, ráadásul felfedezték a pornóoldalakat is. A fiatal férfiak szexvideókat osztogatnak meg egymással, az idősebb generáció tagjai pedig attól félnek, hogy az eddig nagyon szemérmes, visszafogott tagok majd ki akarják próbálni azt, amit a felvételeken látnak. A marubóknál korábban a nyilvános csókolózás sem volt elfogadott.

Problémát okoz az is, hogy a családos marubók sokkal kevesebbet törődnek a gyerekeikkel és idős szüleikkel, mióta interneteznek, inkább a közösségi oldalakat pörgetik.