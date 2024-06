A magát időutazónak valló, Eno Alaric úgy véli, hatalmas pusztítások várnak az emberiségre, és felsorolta, hogy 2024-ben melyek lesznek az úgynevezett fekete napok. Jóslat vagy kitaláció? Nos, van aki szerint Alaric igazi látnok, más szerint szélhámos.

Jóslat: szörnyűségekkel folytatódik 2024, állítja egy időutazó

Forrás: Shutterstock

Jóslat: 2024 második fele bővelkedik kataszrófákban

Alaric azt állítja, 2671-es évből származik. TikTok-csatornáját rengetegen követik, van, aki vakon bízik benne, de nagyon gyakran megkapja azt is, hogy csaló és feltűnési viszketegsége van. A jós szerint szeptember 15-én hurrikán pusztítja el az Egyesült Államok keleti partján lévő városokat, szeptember 24-én pedig egy alternatív dimenzióba vezető kapu nyílik meg New York városában. Alaric jövendölése szerint aki átmegy ezen a kapun, hat évvel idősebben tér vissza, és szuperereje lesz. Október 25-én egy híresség felfedi majd, hogy megjátszotta a saját halálát. November 21-én 9.9-es erősségű földrengés pusztít Kaliforniában, egy cunami pedig földig rombolja San Franciscót. December 25-én hóvihar pusztít majd az USA északi részén, hatméteres hó borít majd be mindent.