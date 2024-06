Kánikula és nincs légkondi? Sebaj! - így is hűsölhetsz

A beépített klíma nem olcsó, nyáron viszont, amikor a legnagyobb a kánikula, csak nagyon nehezen lehet kibírni nélküle. Ezekkel az eszközökkel viszont helyettesítheti, ráadásul a töredékéért.

Kánikula esetén a kis kézi ventilátor is bevethető

Forrás: Shutterstock

Ventilátoros megoldás kánikula esetén

A ventilátor kiválóan keringteti a levegőt a lakásban. Többféle méretben és erősségben kaphatóak, akár már 8000 Ft-tól. A dob elé helyezzen nyugodtan egy jeges vízzel megtöltött vödröt, így gyorsabban lehűl a lakás, akkor is, ha hatalmas a kánikula.

Olyan, mint a klíma

A léghűtők nagyon hasonlóak a légkondihoz, működése pedig ugyanaz és vigyázni is kell velük. A házban lévő meleg levegőt szívja be a gép és hűti le. A beépített eszközökkel ellentétben mozgathatóak, így nem kell belőle minden szobába beszerezni egyet. A modern készülékek többféle funkciót is elláthatnak: légkeverés, párásítás és léghűtés.

Hűt és díszít

A mennyezeti ventilátornak nem csak nyáron, hanem télen is hasznát vehetjük, ráadásul jól is tudnak mutatni. Beszerelésük és használatuk rendkívül egyszerű, áruk pedig sokkal barátibb, mint egy légkondié. A kiválasztásnál figyelj a belmagasságra és szoba méretére, hogy a megfelelő kapacitásút tudja kiválasztani.

Egyik szobából a másikba

A mobil klímák legnagyobb előnye, hogy kedvünkre mozgathatjuk és akár a nyaralóba is levihetjük. Ugyanúgy működik, mint a split klímák, kültéri levegő kell hozzá. Tehát a hátulján lévő csövet ki kell lógatni az ablakon. Árban jobban megéri a beépíthető változatnál, viszont hátránya, hogy több energiát fogyaszthat - javasolja a Fanny magazin.

Fontos az egészség

A meleggel együtt jár a magas páratartalom is. Ez viszont hosszútávon nem tesz jót sem nekünk, sem a lakásnak. A páramentesítő készülékek ideális százalékon tartja a lakás páratartalmát. A száraz levegő miatt hidegebbnek is érezzük a hőmérsékletet.

Apró segítség

A mini kézi ventilátorok pár ezer forintért beszerezhetőek. Ugyan az egész lakás hűtésére közel sem alkalmasak, de magunkkal tudjuk vinni a városba és tömegközlekedési eszközökre. Könnyedén elfér a táskában és nem kell hozzá más, csak elem.