A 43 éves Katalin hercegné földig érő, aranyszínű, csipkés estélyiben lépett a vendégek elé, megjeleenését pedig Diana hercegné ikonikus ékszere, a Lover’s Knot tiara koronázta meg. A walesi herceg a windsori egyenruhát öltötte magára.

Katalin hercegné és Vilmos herceg a Trump elnök tiszteletésre rendezett fogadáson

Forrás: Getty Images

Diana hercegné 1989. november 8-án, Hongkongban viselte a Lover’s Knot tiarát. Ruhája is ikonikussá vált, a Catherine Walker által tervezett, flitterekkel és gyöngyökkel hímzett darabot Elvis-ruhának nevezték el.

Diana hercegné a over’s Knot tiarában

Forrás: Getty Images

Az ékszert 1914-ben készítette a Garrard ékszerház Mária királyné számára, gyémántból és 19 darab igazgyöngyből. Később Erzsébet királynő örökölte, majd Diana hercegnének adta, jelenleg pedig Katalin, walesi hercegnő tulajdonában van. Mivel királyi ékszerről van szó, nem kereskedelmi forgalomban mérik az értékét. A szakértők szerint azonban, ha valaha aukcióra kerülne, ára 2–4 millió font (kb. 900 millió – 1,8 milliárd forint) között mozogna, figyelembe véve nemcsak az anyagok értékét, hanem a történelmi és szimbolikus jelentőségét is.

Katalin hercegné a békéért harcol, Meghan Markle azonban akadályozza ebben

Újabb bomba robbanhat a brit királyi családban: bennfentesek szerint Katalin hercegné mindent megtenne azért, hogy békét teremtsen, Meghan Markle viszont megtiltotta, hogy Harry találkozzon a sógornőjével legutóbbi londoni látogatásának alkalmával. Harry herceg szeptember 10-én, szerdán találkozott édesapjával, III. Károly királlyal, Meghan Markle pedig végig attól retteget, hogy férje összefut sógornőjével is, aki esetleg rábeszélné a békekötésre.

„Meghan rémálma, hogy újra közel kerüljön egymáshoz Kate és Harry. Nem arról van szó, hogy gyűlöli Kate-et, hanem arról, hogy fél a befolyásától, és nem szereti, ha másvalaki több figyelmet kap, mint ő” – árulta el egy informátor.

Éppen ezért szigorú szabályokat hozott férje angliai tartózkodásának idejére, egyértelműen jelezte, Harrytől, milyen viselkedést vár tőle. „Nem bízik Kate-ben, és nem akarja, hogy Harry titokban találkozzon vele” – tette hozzá a forrás.