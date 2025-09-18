Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 18., csütörtök

2025.09.18.
A walesi hercegnéről senki sem tudta levenni a szemét, amikor szeptember 17-én, férje, Vilmos herceg oldalán részt vett a Donald és Melania Trump tiszteletére rendezett fényűző állami banketten Windsor kastélyában.

A 43 éves Katalin hercegné földig érő, aranyszínű, csipkés estélyiben lépett a vendégek elé, megjeleenését pedig Diana hercegné ikonikus ékszere, a Lover’s Knot tiara koronázta meg. A walesi herceg a windsori egyenruhát öltötte magára. 

Katalin hercegné és Vilmos herceg a Trump elnök tiszteletésre rendezett fogadáson
Forrás: Getty Images

Diana hercegné 1989. november 8-án, Hongkongban viselte a Lover’s Knot tiarát. Ruhája is ikonikussá vált, a Catherine Walker által tervezett, flitterekkel és gyöngyökkel hímzett darabot Elvis-ruhának nevezték el. 

Diana hercegné a over’s Knot tiarában
Forrás: Getty Images

 

Az ékszert 1914-ben készítette a Garrard ékszerház Mária királyné számára, gyémántból és 19 darab igazgyöngyből. Később Erzsébet királynő örökölte, majd Diana hercegnének adta, jelenleg pedig Katalin, walesi hercegnő tulajdonában van. Mivel királyi ékszerről van szó, nem kereskedelmi forgalomban mérik az értékét. A szakértők szerint azonban, ha valaha aukcióra kerülne, ára 2–4 millió font (kb. 900 millió – 1,8 milliárd forint) között mozogna, figyelembe véve nemcsak az anyagok értékét, hanem a történelmi és szimbolikus jelentőségét is.

