5 dolog, amit a gyermekeiket szerető szülők minden egyes nap megtesznek

A gyereknevelés sosem úgy zajlik, ahogy az a nagykönyvben meg van írva. Bizony a hétköznapokat gyakran kávéfoltos pólóban, nyűgös gyerekkel és nulla energiaszinttel kell lehozni. De hidd el, nem a hibátlan mosoly vagy a tökéletes szülői szerep számít, hanem azok az apró gesztusok, amelyek naponta bizonyítják a gyereknek, hogy fontos, szeretett és biztonságban van. Ezek az apróságok vezetnek el a jó szülőséghez, még akkor is, ha néha úgy érzed, totál káosz az egész. Nézzük, mik azok a már-már triviális szokások, amelyeket egy szerető családot jellemeznek.

Egy szerető családban a nevelés öt fontos pilléren nyugszik.

Forrás: Shutterstock

Szeretetteljes nevelés, avagy öt dolog, amit minden jó szülő csinál

1. Megnyugtatja és vigasztalja a gyereket

Az életre nevelés nem keménykedésből áll. Egy szerető családban a gyereknek joga van ahhoz, hogy rossz napja legyen, és ilyenkor a szülő dolga a biztonságos béke megteremtése, hogy a zaklatott vagy épp szomorú gyerek képes legyen megnyugodni. Egy ölelés, egy puszi, vagy akár csak egy türelmes csend sokkal többet ér, mint száz kioktató mondat. A kutatások is azt mutatják, hogy a gyerek érzelmi szabályozását nagyrészt a szülőtől tanulja. Ha anya vagy apa nyugodt, türelmes marad, a gyerek is hamarabb megtanulja kezelni a feszült helyzeteket. Ez az a fajta gyereknevelés teszi hosszú távon erősebbé, magabiztosabbá és kiegyensúlyozottabbá.

2. Kíváncsian fordul a gyerek felé

Túl gyakran hisszük, hogy mindent tudunk a gyerekünkről, hiszen „ő a mi vérünk”. Pedig a jó szülő kíváncsi marad, kérdez, figyel, észreveszi, ha valami változik. Nem ítélkezik, nem kritizál feleslegesen, hanem meghallgat és empatikusan reagál. Egy szerető családban az ilyen beszélgetések adják meg a gyereknek azt az érzést, hogy amit gondol és érez igazán fontos. Hidd el, ha a gyerek érzi a tiszta, őszinte érdeklődést, sokkal nyitottabb lesz, később pedig könnyebben mesél majd a nagyobb, nehezebb dolgokról is.

3. Még a káosz közepén is kapcsolódik

Nem lehet mindig zen mesterként kezelni egy dührohamot vagy kamaszos ajtócsapkodást. De a jó anya, a jó szülő tudja, hogy a kapcsolódás mindenek felett áll. Ez lehet egy játékos poén, egy közös hülyéskedés, vagy csak annyi, hogy a szülő a gyerek szemébe néz, és elhiszi neki, hogy amit érez, az valós. Ez az apró kapcsolódás az, ami biztonságot ad. Egy szerető családban a gyerek pontosan tudja, hogy hiába hibázik, hiába borul ki, a szülei szeretik, és mellette állnak. Ez az a fajta gyereknevelés, ami valódi alapot ad a későbbi önbizalomnak és egészséges kapcsolatoknak.