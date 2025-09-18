Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
„Nem vitáznak, ha hibázol, egyszerűen eltüntetnek” - Kitálalt a brit királyi család egykori alkalmazottja

botrány meghan markle brit királyi család Harry herceg
Life.hu
2025.09.18.
Egy volt királyi alkalmazott szerint a brit uralkodóház nem nyílt konfrontációval rendezi a kellemetlen helyzeteket, hanem egyszerűen „eltünteti” azokat, akik problémát jelentenek. Szakértők szerint ez a sors várhat Harry hercegre és Meghan Markle-re is.

Rob Shuter, aki egykor Kent hercegnéje, Marie Christine mellett dolgozott, első kézből tapasztalta meg a brit királyi család módszereit. 2004-ben a hercegné hatalmas botrányba keveredett egy állítólagos rasszista megjegyzése miatt - ezzel világszerte címlapokra is került. Shuter ekkor szembesült azzal, hogyan működik a királyi „gépezet”: nem volt nyilvános vita, nem indult PR-hadjárat – egyszerűen mindenkit, aki a botrányhoz volt köthető, félretoltak, mintha soha nem is léteztek volna.

Forrás: Getty Images

A brit királyi család nem vitázik, egyszerűen levegőnek néz

Shuter szerint Harry herceget és Meghan Markle-t ma már nem hibákat elkövető királyi családtagként kezelik, hanem fenyegetésként. „Nem dühös nyilatkozatokkal vagy tiltakozással büntetik őket – az túl hangos lenne. A palota a leghidegebb eszközt választja: a csendet”magyarázta.

A herceg szeptember 10-én 19 hónap után találkozott ismét apjával, III. Károly királlyal. Bár titoktartásra kötelezték, Harry herceg interjút adott egy brit lapnak, ahol azt mondta: látogatása közelebb vitte ahhoz, hogy gyakrabban térjen haza, de hozzátette, a következő évnek „az apjáról kell szólnia”.

Harry és Meghan 2020-ban távoztak a királyi család kötelékéből, azóta pedig botrányt botrányra halmoztak. Harry herceg a Tartalék című könyvében sorra tárta fel a palota belső ügyeit. A herceg apját, mostohaanyját, testvérét és sógornőjét sem kímélte.

II. Erzsébet királynő mindössze annyit reagált a 2021-es Oprah-interjú után, hogy „mindenki másképp emlékszik”, azóta azonban a család következetesen hallgat. „Nem küldenek leveleket, nem írnak dühös tweeteket – egyszerűen nem vesznek rólad tudomást. Így válsz láthatatlanná” – mondta Shuter.

Shuter szerint Harry és Meghan végzetes árat fizettek a szabadságért: a királyi család bizalmát veszítették el. „A királyi udvarban a bizalom soha nem állítható helyre. A monarchia legerősebb üzenete nem egy nyilatkozat – hanem annak hiánya. Nem csapják be az ajtót, csak többé nem nyitják ki.”

